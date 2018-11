Ciuca aumenta en 10 millones el coste del aparcamiento de Arguineguín gracias a la ausencia de dos concejales del PP

La ausencia de dos concejales del Partido Popular (PP) en Mogán ha facilitado al gobierno de Ciudadanos para el Cambio (Ciuca) en el ayuntamiento del municipio grancanario aprobar con nueve votos más el apoyo de William García (concejal no adscrito que no acudía a un pleno desde 2016) la modificación del contrato y ejecución de la obra de aparcamientos en Arguineguín por un importe de 10,2 millones de euros, lo que supone un incremento sobre el presupuesto adjudicado de más de 3 millones de euros, es decir, un 47%. También incrementa el plazo de ejecución de la obra en ocho meses, por lo que no verá la luz hasta agosto de 2020.

“Este modificado se trae a pleno porque los técnicos municipales acreditan que el proyecto tiene deficiencias y, para garantizar la seguridad de las viviendas y los edificios colindantes, había que cambiar el proyecto. El incremento garantiza la estabilidad. Y si el coste es sobre 10 millones de euros, el Ayuntamiento los va a poner sin quebrar la estabilidad financiera del municipio”, ha afirmado la alcaldesa del municipio isleño Onalia Bueno durante la celebración de un pleno extraordinario y urgente.

La empresa adjudicataria de la obra, Oproler, advirtió de los errores que contenía el proyecto y desde la administración decidieron introducir cambios que incluyen la construcción de un sistema de contención por micropilotes para evitar que afecte a la seguridad de los edificios colindantes, la desviación de una línea de media tensión y dos de baja tensión, la reubicación de dos redes pluviales o la incorporación de un nuevo acceso directo para vehículos desde la GC-500.

La posición de Onalia Bueno no ha sido compartida por su socia de gobierno y primera teniente de alcalde Pino González (PSOE), que ha votado en contra de la modificación a pesar de que tres meses antes, en agosto, posó en la foto colocando la primera piedra de la obra junto a la alcaldesa Onalia Bueno y el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo.

“Estamos a favor de dotar de más plazas de aparcamiento a Arguineguín, pero no de hacerlo a cualquier precio ni de cualquier forma”, ha afirmado González, quien considera que la modificación del contrato de ejecución “pone en riesgo al Ayuntamiento de Mogán”. A juicio de la portavoz socialista en el municipio isleño, “genera inseguridad jurídica a esta administración” porque “el expediente se inició con una ley de contratos y finalizó con otra”.

Dado que el plazo de la ejecución es de 32 meses, González cree “más que probable que nos veamos obligados a tener que resolver el contrato en el futuro causando un daño aún mayor a este ayuntamiento”, pues el incremento en más de tres millones de euros se asume con fondos municipales y “podría poner en peligro la estabilidad financiera durante los próximos años”.

Además, debido a la inseguridad que ha provocado el proyecto en las viviendas colindantes con protestas de los propios vecinos y vecinas, desde el PSOE consideran que “habría que replantear la obra en otras condiciones o buscar otra alternativa que no ponga en peligro la seguridad de las viviendas y de los edificios colindantes”.

Para la oposición, formada por cinco concejales del PP y una de Nueva Canarias (NC), esta posición de los dos concejales socialistas en el Ayuntamiento de Mogán supone una estrategia para “protegerse de cualquier problema judicial” y un “lavado de imagen a seis meses de las elecciones”.

Ante las acusaciones, Pino González ha justificado que “como cualquier persona” su partido “también tiene derecho a cambiar de opinión si cambian las circunstancias”, pues sostiene que “el escenario del principio ha cambiado para este municipio y, siendo consecuentes, hemos cambiado de criterios”.

La portavoz de NC, Isabel Santiago, ha matizado que los socialistas han votado a favor, se han abstenido y han votado en contra, “pero no han hecho nada en su condición de llave del gobierno para defender los intereses de los vecinos. Si de verdad quieren defender el interés general lo que deberían hacer es abandonar el gobierno y demostrar que están dispuestos a rectificar”.

Ambas formaciones han votado en contra de la modificación argumentando que existen alternativas que no requieren un incremento del 47% del gasto “que sale del bolsillo de los vecinos y vecinas de Mogán”, basadas en las recomendaciones del redactor del proyecto. Por ello, reclaman dejarlo “sobre la mesa”, estudiar cual es la mejor propuesta para el interés de los ciudadanos del municipio y tomar la mejor decisión.

“No nos oponemos la construcción de zonas de aparcamiento en Arguineguín, pero sí rechazamos la sustitución de las plazas gratuitas existentes por uno de pago. Existen alternativas a esta modificación, que propiciará que los vecinos paguen tres veces este parking por un capricho de la alcaldesa: por construirlo, por mantenerlo y por usarlo” ha afirmado el portavoz del PP en Mogán, Maicol Santana.

“Nunca tuve delante en Mogán un gobierno tan mediocre, irrespetuoso con los vecinos y perretoso, que fuera capaz de insistir y persistir en algo que a todas luces es uno de los mayores errores jamás cometido por un alcalde en Mogán. Por una simple cuestión de vanidad, soberbia y prepotencia que le impide identificar y reconocer que se ha equivocado” ha afirmado la portavoz de Nueva Canarias en el municipio isleño Isabel Santiago

Onalia Bueno respondió durante sus intervenciones recordando las actuaciones pasadas del PP en el gobierno de Mogán o sacando a colación las decisiones que han tomado otros gobernantes de Nueva Canarias en ayuntamientos de la Isla, pero apenas explicó o defendió la modificación de la obra más allá de sus palabras tras la votación: “Va a ser beneficiosa para todos”.

Un expediente de urgencia a las 8 de la mañana

Tanto el PP como NC votaron en contra de tramitar por vía de urgencia y extraordinaria el expediente del aparcamiento de pago. Según Maicol Santana, el gobierno de Mogán convocó el pleno el lunes para celebrarlo el martes a las 8 de la mañana “con mala fe”.

“Esta convocatoria ni siquiera respeta lo que se establece, porque convocan el pleno antes de poner a disposición de la oposición el correspondiente expediente en la plataforma digital. Evidencia una vez más la censura y el oscurantismo del gobierno de Ciuca y PSOE, que obstaculiza el trabajo de la oposición”, considera el portavoz del PP.

“Este expediente no es urgente, lo urgente es que el gobierno de Mogán defienda el interés general y llevan cuatro años sin hacerlo. Deben cumplir con sus promesas electorales, esas que decían que los plenos se celebrarían en horarios que facilitarían la participación de los vecinos en horario de tarde”, ha manifestado Isabel Santiago.