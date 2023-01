Localizado un mosquito 'Aedes aegypti', transmisor de enfermedades víricas, en el puerto de Santa Cruz de Tenerife

La Consejería canaria de Sanidad ha intensificado la vigilancia del mosquito Aedes aegypti tras detectar un ejemplar de esta especie en una de las trampas instaladas en la terminal de cruceros del puerto de Santa Cruz de Tenerife, donde no se han hallado puntos de cría.

El departamento sanitario ha indicado este miércoles en un comunicado que tras hallar este ejemplar el Sistema de Vigilancia Entomológico de Canarias, coordinado por la Dirección General de Salud Pública, ha intensificado la vigilancia del mosquito Aedes aegypti, tal y como establece el protocolo de actuación. Además, se ha perimetrado la zona para la realización de las labores de inspección y localización de posibles criaderos, si los hubiera.

Sanidad había pedido colaboración ciudadana para frenar en Canarias al mosquito Aedes aegypti, tras detectar un ejemplar el pasado 20 de diciembre en una vivienda de Santa Cruz de Tenerife. Se identificó una planta que había en el domicilio como posible criadero, por lo que se procedió a realizar la trazabilidad del producto que había sido adquirido recientemente.

El sistema de Vigilancia Entomológica de Canarias mantiene activo tras la detección de larvas en La Palma en marzo de este año y la erradicación de la especie en 2017, en Fuerteventura.

No se han hallado más ejemplares ni puntos de crías

Tras la detección de este ejemplar y la confirmación molecular de que la muestra hallada pertenece a la especie Aedes Aegypti, los técnicos se han trasladado a la zona sin observar más ejemplares ni puntos de crías en el resto de trampas ubicadas en el área cercana.

Para ello se ha reforzado el número de trampas colocadas en las zonas próximas al punto de detección y se ha aumentado la frecuencia de muestreo, de manera que se llevará a cabo la revisión de las trampas con una periodicidad semanal.

El procedimiento del sistema de vigilancia con esta nueva detección consiste en identificar los puntos de riesgo cercanos al lugar del hallazgo, perimetrar la zona para la realización de las labores de inspección y localización de posibles criaderos, si los hubiera.

¿Qué enfermedades transmite el Aedes aegypti?

El Aedes aegypti es un mosquito de color negro con rayas, más pequeño que los habituales en el archipiélago, que aparece más en ambientes urbanos y se ha adaptado a reproducirse en pequeños puntos de agua generados por el hombre. Es un vector de transmisión de enfermedades víricas en otras zonas geográficas donde esas patologías son endémicas, lo que no sucede en Canarias.

Sanidad señala que no se han notificado picaduras y que la presencia del mosquito no supone que se produzca transmisión de enfermedades como el dengue, el zika, la fiebre amarilla o el chicungunya, ya que éstas no están presentes en nuestro territorio, salvo casos esporádicos importados.

¿Qué hacer en caso de encontrar un ejemplar?

La ciudadanía puede enviar fotos de sospechas de presencia del Aedes aegypti a la cuenta de correo vectores.scs@gobiernodecanarias.org o imágenes de fuertes reacciones inflamatorias por picaduras si se produjeran, indicando el lugar geográfico en el que se ha localizado y un número de teléfono.

Lo principal es avisar a las autoridades sanitarias en caso de picadura. En este sentido, se está recopilando toda la información necesaria para acotar, verificar y, en su caso erradicar, la presencia de este mosquito en la isla.

El Aedes aegypti suele picar durante el día y no por la noche y su picadura genera una fuerte reacción inflamatoria que va acompañada de un gran escozor, se mueven cerca del suelo ágilmente y no se escucha ningún zumbido. Las hembras del mosquito son las que pican, ya que necesitan alimentarse de sangre para reproducirse y también necesitan agua (puntos de cría) para completar su desarrollo.

En el agua depositan sus huevos, de los que emergerán las larvas que luego se transformarán en pupas (ambas acuáticas) y que finalmente se convertirán en mosquitos. Los mosquitos que pican al ser humano necesitan estar criando muy cerca de éste y por eso la medida más efectiva frente a ellos es vigilar o eliminar sus puntos de cría.