Médicos encadenando contratos temporales más de una década: “Afrontamos la presión por la pandemia sin estabilidad laboral”

Los médicos de Canarias continúan en la lucha por salir de la situación de inestabilidad laboral en la que se hallan desde hace más de una década. Pese a que la Confluencia de Médicos y Facultativos Especialistas de las Islas (constituida a principios de año) mantuvo una reunión recientemente con el consejero de Sanidad, Blas Trujillo, y se ha logrado paralizar de momento la Oferta Pública de Empleo (OPE) que había prevista, afirman que continuarán trabajando para que este procedimiento se realice con garantías y se respete la experiencia de los especialistas, que podrían quedarse en el paro y sin derechos tras años de trabajo dedicado a la Sanidad Pública.

Durante esos 12 años, y en algunos casos hasta 15, los médicos han trabajado con contratos temporales o eventuales, se han formado e integran la estructura que permite funcionar a los hospitales de las Islas. Así lo explica Carolina López, una de las portavoces de la confluencia, que añade que sus compañeros afrontan “la presión” por la pandemia “sin estabilidad laboral” y con “inseguridad jurídica”. Insiste, como ya lo ha hecho la plataforma en otras ocasiones, en que la temporalidad es de un 65% de media y que afecta a los centros hospitalarios de todas las islas.

López explica que la solución puede ser también la de buscar otras vías más allá de la OPE y que se está valorando la situación que existe en otras comunidades españolas. La confluencia señala que la Consejería de Sanidad les ha trasladado que valora la posibilidad de una OPE extraordinaria que recoja los supuestos planteados en la Proposición No de Ley (PNL) que se ha llevado al Parlamento de Canarias. La salida a esta situación se estudiará con el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, pero según indican los médicos no puede basarse en un proceso selectivo con las condiciones inicialmente planteadas. Es decir, debe regirse por la sentencia del Tribunal de Justicia de Unión Europea, que ya ha determinado que “España no ha llevado a cabo la correspondiente transposición del derecho comunitario en lo referente al empleo público” y que no se deben imponer “sanciones que disuadan al empleador del abuso en la contratación temporal”.

De momento, desde la Consejería de Sanidad señalan que no hay novedades al respecto más allá de este último encuentro, aunque la confluencia confirma que está citada a una nueva reunión que se celebrará en el mes de septiembre y espera que se pueda desatascar pronto esta situación. En su causa les apoyan numerosos colectivos como los colegios de farmacéuticos y de médicos de Canarias, así como gerentes de los hospitales. “Consolidar nuestro puesto de trabajo es lo único que queremos”, insiste Carolina López.

Sin OPE desde 2007

Algunos datos recogidos en la PNL evidencian que la tasa de temporalidad límite fijada por la Unión Europea debe ser inferior al 8%, pero en el conjunto de las comunidades autónomas supera el 39%. Además, añade que la tasa de temporalidad en el ámbito sanitario supera el 50% y que es la más alta en el conjunto del empleo público de Canarias. En concreto, la de los facultativos especialistas es la más elevada (65%). A ello se le suma que el índice de médicos que además se encuentran en “abuso de temporalidad” es de un 80%.

Carolina López cree que la situación es “inadmisible”. “Necesitábamos tener claridad y la tranquilidad de poder afrontar esta crisis sanitaria sin la preocupación de no saber si nos teníamos que enfrentar a un proceso selectivo”. No obstante, a pesar de que este proceso no se celebrará de momento, la consolidación seguirá siendo una prioridad. Por ello, insiste en que se continuará con las vías de negociación, un acuerdo que ahora está marcado por un repunte de casos de coronavirus en las Islas.

La confluencia se constituyó a principios de año y llegó a plantear una huelga, que finalmente quedó paralizada tras una reunión con el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres. Los facultativos llevan sin que se celebre una OPE en Canarias desde 2007. Unos años antes, en 2002, hubo un proceso selectivo extraordinario. Por ello, la confluencia recuerda el decreto de la Consejería de Sanidad 123 / 1999 en el que se establece que los procesos selectivos se celebrarán cada dos años para el personal estatutario del Servicio Canario de Salud.

“En estos casi 21 años solo se han celebrado dos”, lamentan los facultativos. López señala que es una situación heredada por el actual Gobierno y que en otras épocas se aludía a la falta de recursos económicos. No obstante, esta inestabilidad laboral se prolonga en el tiempo y que se hace insostenible para los sanitarios que han sufrido una mayor presión en estos tiempos de pandemia.