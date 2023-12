Medio millar de personas protesta frente al consulado de EEUU en Gran Canaria por el veto al alto el fuego en Gaza

Cerca de quinientas personas, convocadas por Canarias con Palestina, se han concentrado este sábado en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria ante el consulado de los Estados Unidos en protesta contra el genocidio en la Franja de Gaza y en respuesta al veto del país americano en la ONU ante la petición de establecer un alto el fuego en la zona.

“No es una guerra es un genocidio, Canarias con Palestina” fue una de las consignas que se escucharon, como también “¡Save Gaza, Stop the War” o “From the river to the sea, Palestine will be free!”.

Los asistentes han condenando el apoyo de EE.UU. a Israel en el genocidio contra el pueblo palestino, donde han sido asesinadas cerca de 18.000 personas, la mitad de ellas niñas y niños.

También han querido denunciar con este acto el silencio de Europa y la inacción para frenar las matanzas y que “nuestra soberanía no puede estar en manos de los Estados Unidos”.

En la concentración se han mostrado banderas palestina y se ha desplegado una de gran tamaño que ha ocupado la acera situada frente a la sede consular, en la calle Los Martínez de Escobar.

Momentos de tensión

Pese a que la concentración transcurrió de forma pacífica, hubo un incidente reseñable cuando alguien desde una ventana cercana al consulado lanzó contra con los asistentes huevos. En ese momento, una mujer que participaba en la protesta cruzó la calle para avisar a los agentes de lo que estaba ocurriendo, según han relatado a este periódico fuentes de la organización del acto. Fue entonces cuando uno de los agentes, según estas mismas fuentes, “interpretó” que esta mujer se estaba saltando el límite establecido para la protesta y la derribó, lo que provocó una acalorada protesta por parte del resto de asistentes. Fue entonces cuando otra mujer acabó en suelo empujada también por un agente, añaden las mismas fuentes. “¡No se empuja!”, comenzaron a corear los asistentes.

La organización del acto ha explicado a este periódico que la concentración estaba autorizada por la Delegación del Gobierno y que se había solicitado también que se cortase la calle, decisión que se dejó en el aire en función del número de asistentes. Sin embargo, pese a que el grupo era bastante numeroso y copaba la acera frente al consulado, los agentes no cerraron la vía pese a que la organización les pidió reiteradamente hacerlo. “Es un tramo pequeño de calle y no cabíamos en la acera”, relata uno de los organizadores de la protesta. “Por eso intentamos que se cortara pero nos dijeron que no habían recibido ninguna orden para hacerlo. Y ahí fue cuando empezaron a caer huevos”, explica. Fue entonces cuando una de las asistentes se dirigió hacia los policías y se produjo el altercado.

La organización ha adelantado que este lunes, 18 de diciembre, acudirá a la Delegación del Gobierno en Las Palmas de Gran Canaria para explicar lo ocurrido y pedir, si fuera necesario, responsabilidades.