El movimiento feminista hace ruido por las 1.074 asesinadas en un atípico 25N: “Rompamos el silencio con sororidad”

Respetando las distancias de seguridad, pero con el mismo espíritu de cada año. El movimiento feminista ha vuelto a reivindicar el cese de la violencia contra las mujeres. En un 25 de noviembre marcado por la pandemia, que ha impedido las amplias manifestaciones por todo el país, la Red Feminista de Gran Canaria ha salido a la calle a hacer ruido para recordar que 1.074 mujeres han sido asesinadas desde 2003 por la violencia machista. Este año son 41 las asesinadas y, por ello, el manifiesto de la red ha incidido en la necesidad de romper el silencio “con sororidad, con debates y propuestas". “No nos vamos a callar”, han asegurado las feministas que se han congregado esta tarde en la plaza de Santa Ana. Lo hacen “por las que están, por las que no están y por las que peligran”.

Victoria Rosell: "Los bulos sobre denuncias falsas están contribuyendo al silencio de las víctimas y amparan a los agresores"

Saber más

Las tamboras feministas han puesto la melodía este 25 de noviembre, que como cada año es un día triste y para recordar los crímenes machistas y la violencia que no cesa, pero en el que las mujeres recuerdan que no están solas. “Vivas nos queremos”, han insistido. La Red Feminista leyó el manifiesto por la mañana en la plaza de La Feria y por la tarde, en Santa Ana bajo la lluvia. Las mujeres este año estaban convocadas a seguir el acto de forma virtual. Con un cartel principal que rezaba “la justicia y sus policías nos asesinan” y múltiples carteles con los nombres de todas las asesinadas este 2020. No es el único acto que ha realizado el movimiento feminista, ya que otras islas también se han producido concentraciones y reivindicaciones.

Mónica, Olga, Judith, Liliana, María Concepción, Manuela, Rosa, Lorena, Clara María, Ana María, Alina, Manuela, Concepción, Mónica, Miren, Karina, Encarnacion, Anic, Josefa, Li Na, María Belén, Gloria Oriana, Madalina, Carolina, Lillemor Christina, Teresa, Coral, Ana, Alina Erica, Concepción, Rosalía, Yéssica Daniela,Saloua, Eugenia, Susana, Nancy Paola, Yolanda, Peggie, Remedios…Son nombres para recordar y homenajear en esta jornada. “Haremos más ruido frente al odio y la intolerancia”, señaló el manifiesto.

Este miércoles no solo se ha hecho ruido contra los feminicidios, también contra la violencia económica, sexual, la violencia ejercida sobre las mujeres lesbianas, mujeres trans.. Así mismo, se ha recordado a las mujeres migrantes separadas de su bebes nada más cruzar las fronteras, algo que ha ocurrido en Canarias hasta hace unas semanas.

“Ruido por las que sostienen la vida a costa de la suya propia, para reclamar un modelo de cuidados compartido”, ha aclarado la Red Feminista. Las mujeres suelen ser las más castigadas de todas las crisis y cargan con los cuidados de los hijos y otras personas de las familias. Por ello, han solicitado medidas de conciliación, ya que la violencia económica también es necesario visibilizarla. Y es que, “a violencia es patriarcal e institucional” y requiere de la implicación de “toda la sociedad”.

Este 25N también se ha abogado por una educación sexual de calidad y porque no se cosifiquen los cuerpos de las mujeres. “Debemos recordar que la violencia es un problema social, no de las mujeres y en ello deben concentrarse la política y la justicia”. No queremos esperar más porque nos están matando, “nuestra reivindicación no es una guerra contra nadie”. "No vamos a dar un paso atrás y no dejaremos de avanzar” o “nos queremos vivas”, son algunas de las frases más potentes del manifiesto.

Las mujeres estaban llamadas a parar unos minutos y hacer ruido, y fue lo que hicieron también en el Centro Lugo de Cáritas, que ayuda a mujeres en contexto de prostitución y víctimas de trata. Desde la azotea han hecho ruido contra la violencia de género que también sufren.

Haciendo ruido desde Centro Lugo para visibilizar y condenar la violencia contra las mujeres. #25N #DíaParaLaErradicaciónDeLaViolenciaContraLaMujer Posted by Cáritas Diocesana de Canarias on Wednesday, November 25, 2020

Más financiación para igualdad

En esta jornada se anunciaba que el próximo año el Gobierno "ha vuelto a aumentar en otro 10%" la financiación para Igualdad. "Con lo que avanzamos en nuestro objetivo de terminar la legislatura subiendo dicho presupuesto hasta un 50%. Es decir, este Gobierno invierte más que nunca antes tanto en políticas concretas como en presupuesto, en luchar contra la violencia machista”. Así lo aseguró la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, en su intervención en sede parlamentaria sobre las acciones en materia de atención a las mujeres víctima de violencia de género.

“Hemos realizado una serie de acciones y políticas concretas para luchar contra la violencia machista, entre ellas, la puesta en marcha de la Mascarilla19, un recurso para que las víctimas soliciten ayuda en las farmacias activado como medida de emergencia tras declararse el estado de alarma, y que se ha convertido en un emblema internacional y ha situado a Canarias como ejemplo de la lucha contra la violencia de género. Este protocolo creado en las Islas, está a día de hoy en más de 16.000 farmacias españolas y en varios países de todo el mundo”, señaló.

Tres mujeres han sido asesinadas en 2020 por la violencia machista en Canarias, 41 en toda España. No obstante, desde que comenzaran a contabilizarse estas víctimas desde 2003 son 95 las asesinadas según la ley regional y 1074 en todo el Estado. En el Archipiélago, la violencia no ha cesado desde el estado de alarma y el número de llamadas al 112 o al 016 se ha incrementado.

Desde la Consejería se explicó además que el pasado año se atendieron 10.445 mujeres y 2.334 menores a través de todos los recursos de atención a mujeres víctimas de violencia de género y recordó que Canarias cuenta con una red de 6 centros de acogida inmediata, 9 casas de acogida y 4 pisos tutelados. De enero a octubre, el servicio del 112, ha recibido un total de 13.218 llamadas (43 llamadas al día). La labor del ICI además ha sido reconocida recientemente por el Estado.

Este 25N, el presidente de Canarias, Ángel Victor Torres, también se ha mostrado muy contundente contra la violencia machista. Durante la lectura de la declaración institucional aprobada por Ejecutivo Regional interpeló de forma directa a la población masculina del archipiélago para que se convierta en aliados en la lucha contra esta violencia, uno de los problemas más graves que afronta la sociedad que perdura y aumenta el desequilibrio entre mujeres y hombres. “Somos una Canarias unida en peso contra el machismo” y “ser mujer no debería ser factor de riesgo”, insistió.