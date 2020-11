Un 80% de la violencia sexual se encuentra oculta. Así, lo reflejó la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer publicada por el Ministerio de Igualdad recientemente. Las víctimas no denuncian por miedo, por vergüenza y por distintos factores. Por ello, la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, sostiene que "los bulos sobre denuncias falsas están contribuyendo al silencio de las víctimas y amparando a los agresores". Las denuncias por violencias machistas están recayendo sobre los hombros de las mujeres y se les juzga por no hacerlo, cuando no todas pueden. Por ello, insiste en que el Estado, tal y como recoge el Convenio de Estambul, tiene la obligación de proteger a las víctimas sin que dependa solo de la denuncia.

