La naviera líder de mercancías entre Canarias y Península rechaza la alarma de desabastecimiento lanzada por su patronal: “Es una vergüenza”

El comunicado emitido por la Asociación de Navieros Españoles (ANAVE) este jueves augurando el desabastecimiento en Canarias -y en los territorios extrapeninsulares de España- por la falta de ayudas al sector ha abierto una disputa en el seno de la patronal de las empresas marítimas. La naviera Boluda, líder en el transporte de mercancías al Archipiélago, lo ha desmentido por completo y ha tachado la nota de ser "alarmista" y "una vergüenza".

"Esto a la población no creo que le siente bien. No hay necesidad ahora de alarmarla diciendo que se podría dar un desabastecimiento en las Islas. Eso no va a pasar", aseguró Javier Climent, director de Boluda en Canarias, en declaraciones a este periódico.

Según Climent, el comunicado "lo estaba promoviendo Balearia" y buscaba dar solución a los problemas económicos de las navieras de pasaje y carga rodada que han sufrido una importante caída de ingresos por la imposibilidad de transportar pasajeros debido a la restricción del movimiento.

El comunicado de ANAVE parte de una reunión el día 5 de mayo de la Comisión de Líneas regulares, un grupo dentro de la patronal que concentra a las empresas navieras de transporte de pasaje y carga rodada, entre las que se encuentran el Grupo Armas Trasmediterránea, Baleària, Fred Olsen y FRS Iberia.

Climent asegura que este tipo de navieras no cubren "ni un 10%" del abastecimiento de Canarias. Si una empresa de estas no viene [a Canarias], no pasa nada. No se entera nadie. Si él no lo trae, lo traigo yo", dice.

La casi totalidad del abastecimiento de las Islas depende del transporte en barcos de carga con contenedores, que no ha sufrido una reducción tan grave de sus ingresos con el estado de alarma. Según Climent, abril fue "un mes complicado" porque ha habido muchos días festivos y la crisis sanitaria ha reducido el consumo, pero asegura que su empresa continúa expandiendo las conexiones de las islas con Europa y África.

El responsable de Boluda se mostró muy crítico con el comunicado de ENAVE por sus repercusiones en la opinión pública dentro y fuera del país, posiblemente desalentando a los turistas a la hora de volver a las Islas de vacaciones: "Si decimos que vamos a tener desabastecimiento cuando pretendemos empezar la reapertura a partir del lunes, ¿qué van a pensar los posibles turistas, que estamos aquí sin tener nada que comer?"

Según el directivo, Boluda no tenía conocimiento del comunicado y ha presentado una queja pidiendo que se rectifique.

El polémico comunicado pedía al Ministerio de Transporte compensar las pérdidas tras casi dos meses con una muy baja demanda para no perjudicar a los territorios extrapeninsulares de España: Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla.

En el comunicado, ANAVE aseguraba que las operaciones de las navieras están sometidas a un "tremendo esfuerzo y estrés al que están sometidas tras las limitaciones decretadas a la movilidad" y exigía que sus servicios fueran considerados estratégicos para poder continuar suministrando a Canarias y los demás territorios extrapeninsulares durante la crisis, que ha reducido sus ingresos hasta en un 70% en algunas líneas.

La patronal aseguraba que "sin los servicios marítimos regulares, Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla quedarían desabastecidas en 48 horas" y por lo tanto son "indiscutiblemente estratégicos".

El comunicado forzó la respuesta del Gobierno de Canarias, cuyo portavoz, Julio Pérez, expuso durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que "Canarias ha resuelto su problema" con el transporte interinsular a través de un mecanismo de compensación para las navieras.

Las acciones del Gobierno autonómico son importantes para garantizar la distribución de productos locales dentro del Archipiélago y el trasporte de productos importados a través de los grandes puertos de las Islas a los muelles más pequeños, como el de El Hierro y el de La Gomera.