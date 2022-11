Nieves Concostrina clausura el ciclo ‘Estado de la Cuestión’ en Gran Canaria: “Los movimientos populistas son un engañabobos”

La conocida periodista y escritora madrileña Nieves Concostrina protagonizó este viernes, 11 de noviembre, en el Teatro Pérez Galdós, la última de las conferencias de la iniciativa Estado de la cuestión, contemplada en el proyecto de experimentación escénica Laboratorio Galdós Internacional. Concostrina, que tituló su intervención Populismos populacheros para la plebe plebeya, insistió en su conferencia en los movimientos populistas desde la Roma clásica a nuestros días, formulando un repaso histórico en el que no faltará su aguda y peculiar mirada dotada siempre de un perspicaz sentido del humor.

La informadora señaló a los presentes que ha terminado por hacerse ella misma una definición de populismo. “Es un engañabobos para desinformados que son fácilmente impresionables, concebidos para que las élites no pierdan ninguno de sus privilegios. El populismo es arrimarte a la plebe para enredar. Para que el populismo triunfe hay que tener a un pueblo desinformado, un poco zoquete y de gente que esté orgullosa de no haber leído un puto libro en su jodida vida, como decía el periodista Jesús Quintero. Yo vengo de Madrid y sé de lo que hablo”, puntualizó. “Madrid es mi ciudad natal, pero me he ido a Almería con mi marido hace dos años a vivir, porque en Madrid ya no hay quien viva”, añadió.

Nieves Concostrina arrancó su repaso en la antigua Roma. “El populismo lo inventaron los romanos con su pan y circo. Repartías trigo y diversión y el gobernante lo tenía todo hecho. A la plebe solo le interesa el espectáculo y el trigo. Cuanto peores eran las crisis en Roma, más luchas de gladiadores, más teatro, más espectáculo”.

Seguidamente se trasladó a los Estados Unidos para referirse al Tea Party, un movimiento de ultraderecha que se inventó que la base de su ideología se remontaba a los orígenes filosóficos de los Estados Unidos. “La ultraderecha se apropió de un episodio emblemático de la independencia del país, el motín del té, y lo hizo suyo, con la idea de libertad que llevó implícito dicho episodio que ha quedado unido a la ultraderecha. La ultraderecha une los tres pilares del patriota americano al concepto histórico de libertad de 250 años atrás: supremacismo blanco, tradicionalismo cristiano y anticomunismo”. Tras referirse a la caza de brujas emprendida en la época del macartismo contra miles de ciudadanos que fueron acusados de deslealtad, comunismo, subversión o traición a la patria, Concostrina se refirió a otro de los pilares que se desmoronó en EE.UU., el de la heterosexualidad, con la potente comunidad gay de San Francisco, la más importante del país. Recordó la cruzada emprendida por Anita Bryant, creadora de la asociación Salvemos a nuestros hijos, con la que perseguía que los homosexuales no pudieran impartir clases en las escuelas públicas porque podían contagiar su homosexualidad a los niños. Luego transitó por los abusos cometidos en el seno de la iglesia. “Estados Unidos tiene confirmados 7.000 casos de curas pederastas entre 1950 y 2017. Digo yo que no había que salvar a los niños de los homosexuales, sino de los curas pederastas”, dijo.

De EE.UU., a la Argentina de Eva Perón. La periodista dijo de era una actriz con grandes dotes de interpretación, que “representaba a sus descamisados, a su pueblo humilde. Pero delante de sus descamisados se cambiaba tres veces de abrigo de visón. Al papa le pidió la máxima distinción, la rosa de oro a las mujeres cristianas, y el papa le negó la condecoración porque era para damas aristocráticas y ella no lo era. Ella quería el postureo. Fue demencial la visita del año 47 a España, en la que se estableció cierta competencia con la mujer de Franco a ver quién era capaz de llevar más collares. No había tanto Nodo ni ABC para dar cabida a tanta ostentación por parte de las dos”, añadió.

“Lo que hay que aguantar para tener trigo en España”, dijo Franco de ella. España necesitaba el trigo de Argentina y Argentina venía buscando el metal de España. La visita duró 19 días, pero Franco y “la collares” tardaron en olvidarla al menos 500 días. “Volveré y seré millones”, una gran frase de Eva Perón“, añadió.

“Evita soñó con un gran mausoleo que fuera un museo del peronismo. Eso iba a costar 400 millones de pesos y tenía que alcanzar la altura de Notre Dame y una dimensión de un estadio de fútbol, 45 metros más alto que la estatua de la libertad, 14 ascensores, sarcófago de plata, templo laico, 16 columnas, vamos , ¡una flipada, la Eva Perón! Este proyecto, Evita solo lo vio en papel, cuando murió, a su marido se le fue la olla incluso más que a ella. En el 52 muere Evita con 33 años. Nadie sabía qué hacer con el cadáver de Perón. Empezaron las obras para hacer el mausoleo, pero nada salió según lo previsto. Con la muerte no se pueden hacer planes... como no se la podía enterrar, la prepararon para que estuviera perfecta por los siglos de los siglos y le entregan el cadáver a un doctor español que había embalsamado a Manuel de Falla. Pues este doctor la dejó perfecta. Estuvo trabajando con el cuerpo durante un año”, recordó la periodista.

Nieves Concostrina, colaboradora de varios programas radiofónicos con su manera fresca y cercana de contar las historias de la Historia, ha trabajado en buena parte de los principales medios de comunicación de este país. Trabajó en Antena 3 con Jesús Hermida y Mercedes Milá, y en Vía Digital con Pepe Navarro. Ha publicado varios libros (Polvo eres... y en polvo te convertirás, Menudas historias de la Historia, Muertes ilustradas de la humanidad,Se armó la de San Quintín, Menudas Quijostorias, Pretérito imperfecto y la novela Antonia, todos publicados con mucho éxito) y obtenido el Premio Ondas al Mejor Tratamiento Informativo en Radio, el Internacional Rey de España de Periodismo en Radio, el Micrófono de Oro, el Premio Andalucía de Periodismo en Radio, el Villa de Madrid de Prensa Escrita y el Internacional de Relatos Paradores de España. En las tardes de la Cadena SER colabora en La ventana, dirigido por Carles Francino, y cuenta con espacio propio en la misma cadena, Cualquier tiempo pasado fue anterior.

La actividad Estado de la cuestión (en la que ya participó en la edición del Laboratorio Galdós de 2019 la citada escritora y periodista) se plantea como un ejercicio complementario de reflexión orientado al público, que tiene por finalidad, a través de la participación de especialistas y estudiosos, contextualizar en profundidad los argumentos y asuntos que abordan las dramaturgias de las diferentes obras teatrales que son estrenadas.

La iniciativa de experimentación escénica Laboratorio Galdós Internacional, que producen el Teatro Pérez Galdós y Unahoramenos producciones, con el patrocinio del Cabildo de Gran Canaria, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria (patronos de la Fundación Auditorio y Teatro), Gobierno de Canarias y que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Agüimes, aborda en la obra ‘Patriotas’ que dirige el canario Mario Vega (Premio Max de las Artes Escénicas por ‘Moria’), el auge y ascensión de los populismos, indagando en los mecanismos individuales que los propician.