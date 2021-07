No, no se está vacunando a personas de 20 años sin cita en el pabellón Santiago Martín de Tenerife

La Consejería de Sanidad ha negado que este domingo se esté vacunando sin cita a personas de 20 años en el Pabellón Santiago Martín de Tenerife. El área de Blas Trujillo ha recordado que la vacunación sin cita previa durante este 11 de julio entre las 9.00 y las 21.00 horas es solo para personas de 40 a 59 años que no estén vacunadas. ''No hagas caso de informaciones de fuentes no oficiales''.

Fuentes de Sanidad recuerdan que la vacuna Janssen está indicada solo para mayores de 40 años, por lo que no se puede administrar a menores de esa edad. ''Reiteramos que el llamamiento de hoy de vacunación sin cita es exclusivamente para personas de entre 40 y 59 años en Gran Canaria y Tenerife porque esas son las vacunas que estaban disponibles para esta acción''.

Este domingo, los residentes en Gran Canaria y Tenerife que no hayan recibido ninguna dosis de la vacuna contra la COVID-19 podrán acudir a los puntos de vacunación de Infecar, Expomeloneras, Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín y el Terrero de Lucha de Pedro Hidalgo, en la isla de Gran Canaria, así como en el Pabellón Santiago Martín, en Tenerife, para recibir la vacuna de Janssen, según ha informado el Gobierno regional en nota de prensa.

La Consejería ha destinado para esta jornada 16.800 dosis de vacuna, de las que 8.400 estará en el Pabellón Santiago Martín, 2.700 para Infecar, 2.100 para el Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín, 2.100 para el Terrero de Lucha de Pedro Hidalgo y 1.500 para Infecar.

Así, indican, se pretende aumentar la inoculación de dosis al colectivo de personas nacidas entre 1962 y 1981 para poder seguir avanzando con el resto de grupos etarios establecidos en el calendario de la Estrategia de vacunación.