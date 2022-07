Noemí Parra, doctora en Estudios de Género y sexóloga: “La forma tradicional de entender la transexualidad ha cambiado”

“La forma tradicional de entender la transexualidad ha cambiado”. Así se ha expresado este miércoles Noemí Parra, doctora en Estudios de Género y sexóloga, en el curso Atención a la diversidad. Una respuesta hacia las familias organizado por la XXX Universidad de Verano de Maspalomas y la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias. La cita ha contado, además, con la colaboración de la Estrategia Canaria deTransición Igualitaria de la Viceconsejería de Igualdad y Diversidad delGobierno de Canarias, a la que la Universidad de Verano de Maspalomas está adherida. Se trata de un programa de acción a 16 años que busca dotar a las islas de una base cultural que afiance el derecho a crecer en plena igualdad.

Noemí Parra centró su intervención en las personas adolescentes transexuales y dijo que “hoy en día está cambiando la idea de que tengan que modificar su cuerpo, porque puede haber chicos o chicas trans que no quieran hacerlo”. Aseguró que “si logramos comprender esta nueva realidad podremos acompañarlos con las herramientas necesarias” y para ello recomendó a las familias “poner en práctica la escucha y tener abierta la mente y el corazón”.

La doctora en Estudios de Género y sexóloga afirmó que “el acompañamiento a la gente trans ahora es muy diferente y se diagnostica como una enfermedad y de esta manera tienen la capacidad de decidir qué hacer con sus cuerpos”. Para Noemí Parra el problema viene cuando se parte de la base de que “las personas transexuales están en un cuerpo equivocado”, dado que así “sentirán la necesidad de modificar su apariencia para estar bien en la sociedad”.

Con esta realidad, explicó que “hay transexuales que afirman que transitar fue lo único que pudieron hacer para sobrevivir”. Parra es autora del libro Historias de afectos. Acompañar la adolescencia trans, un proyecto que le ha permitido “escuchar historias muy diversas y atravesadas por cuestiones muy diferentes como la familia, la educación, la sociedad”.

A continuación, intervino Eva Pascual, presidenta de Chrysallis Canarias, quien contó su experiencia como madre de un niño transexual. “Mi hijo transitó a los cuatro años y hemos tenido que gestionar este proceso en una sociedad en la que no había infantes trans, una realidad que no es nueva, pero que ahora está siendo escuchada desde el amor y el acompañamiento”.

Para la presidenta de Chrysallis Canarias su objetivo es conseguir “quitar el miedo que existe en la sociedad y que, en realidad, no es más que una falta de información”. Pascual explicó que David, su hijo, fue el primer niño que transitó en Canarias y lo hizo el mismo mes en el que se aprobó una Ley que permite este proceso, aunque Eva Pascual no se siente representada, “porque patologizaa mi hijo al decir que es una persona con una enfermedad mental”.

La presidenta de Chrysallis Canarias reconoció que cuando se enteró de que tenía un hijo trans, al principio, no encajó bien la noticia, “porque no tenía referentes trans” y por eso lamentó“ no haber tenido algún compañero o compañera trans en la universidad o en el trabajo, porque así lo habría entendido antes y hubiera sido mejor madre”.

Pascual puso en valor que “Canarias ha cambiado y se coloca entre las comunidades autónomas con más derechos para las personas trans”, puesto que fue una de las primeras regiones “que cambia el género en la Tarjeta Sanitaria”, algo muy importante, porque “necesitamos derechos para todos, todas y todes”.

