Las oposiciones de docentes despiertan una avalancha de quejas entre los aprobados sin plaza: “Cambiaron las reglas del juego”

“Una persona que nunca haya trabajado, aunque se lo haya currado demasiado y haya sacado un diez en el proceso de oposición estaría por debajo de una persona que haya sacado un cero pero que haya trabajado un simple día”. Es la denuncia que realiza Raúl (nombre ficticio), una de las personas que están conformando una plataforma en Canarias para expresar su malestar por el último proceso extraordinario de oposiciones de docentes. El pasado 12 de agosto, se publicó una resolución que introducía cambios en el ordenamiento de las listas una vez finalizado el proceso selectivo. “Cambiaron las reglas del juego”, insisten varios opositores afectados.

Desde el año 2021, en los procesos selectivos de docentes, las listas se ordenan en torno a tres bloques. El primero, conformado por los integrantes de las listas de empleo vigentes, con una antigüedad igual o superior a cinco años de experiencia en centros docentes públicos de Canarias en la especialidad correspondiente. En el segundo, estarán las personas que hayan trabajado como docentes en los centros docentes públicos del Archipiélago con menos de cinco años de antigüedad y quienes superen la fase de oposición y no sean seleccionados, que no pertenezcan al bloque 1. Y en el tercero, el resto de personas que formando parte de estas listas de empleo no hayan trabajado aún como docentes en los centros docentes educativos públicos, en la especialidad correspondiente.

En la convocatoria de este procedimiento selectivo extraordinario, publicada en noviembre de 2022, se hacía alusión a que la integración y ordenación de las listas se realizaría “en la forma establecida en la normativa reguladora de conformación de listas de empleo vigente en el momento en que se efectúe”. Y este 12 de agosto se aprobó una modificación de esa convocatoria donde se establecen varios cambios en cómo se establecerán esos bloques.

Uno de los cambios es que aquellos aspirantes integrados en el bloque uno y que superen la fase de oposición, promocionarán el 25% de su posición en la especialidad en la que hayan concurrido. Antes de ese cambio, promocionaban hasta un 50% de su posición. Además, ahora para formar parte del bloque dos será necesario haber estado ya o contar con experiencia laboral en centros públicos. Y es precisamente este punto el que afecta al colectivo de aprobados sin plaza, pues creían que con el criterio mantenido hasta ahora podrían pasar a formar parte del bloque dos, pero ahora tendrán que pasar al tres, algo que entienden que dificulta las posibilidades de ser llamados a trabajar.

“Las quejas son sobre todo por la modificación de las reglas del juego, por así decirlo. Deberían haber estado manifestadas desde el principio y no una vez se han visto los resultados de las oposiciones”, lamenta Raúl. Por su parte, Fayna (nombre ficticio), señala que las personas que se presentaron a esta convocatoria lo hicieron pensando en todo momento que si aprobaban y se quedaban sin plaza irían al bloque dos. “Aún sacando un nueve, si una persona tiene un día trabajado ya va a estar por delante”, insiste la opositora, que recalca que las normas deben estar claras desde el principio. “Hay gente que le ha dedicado mucho tiempo, esfuerzo y dinero”, continúa.

Raúl subraya que el objetivo de esta convocatoria era sobre todo estabilizar personal, pero incide en que hay miles de personas que llevan años como interinos precisamente porque la administración no ha hecho las cosas bien. “No estamos priorizando con este sistema la calidad de la educación”, remarca.

En su caso, se encuentra en el bloque dos porque ha aprobado la oposición y ha trabajado, pero remarca que no le parece justo para el resto. Sostiene que el hecho de haberse publicado esas modificaciones después de la convocatoria de oposiciones puede generar “indefensión” ya que, pese a que en la convocatoria se advirtió de que la ordenación sería según la normativa vigente, si en lugar de este supuesto “hubieran puesto que quien no se presentara a las oposiciones saldría de la lista”, habría sido un caos.

De momento son más de 200 personas las que se han aglutinado en un grupo de Whatsapp. Están recogiendo firmas en Change.org y además están estudiando emprender vías legales.

Por qué se modificó la ordenación de listas

La directora general de Personal de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, Mónica Ramírez, explica que “hay dos razones fundamentales que justifican la incorporación de esta regulación en el Decreto Ley que modifica la orden reguladora de las Listas de Empleo”. La primera es que estos procesos extraordinarios ofrecen una “clara ventaja competitiva” respecto a quienes acceden por los procesos ordinarios y, por tanto, “entendíamos que tenían que tener un tratamiento distinto entre situaciones distintas, puesto que estos procesos extraordinarios ofrecen una flexibilidad”.

Recuerda, por ejemplo, que en estos procesos extraordinarios las pruebas no son eliminatorias. Y, por otro lado, señala que no existía una regulación en esta orden de cómo tratar la incorporación a nuestras listas cuando provienen de procesos de este tipo extraordinario. Así mismo, incide en que el acuerdo fue alcanzado con los representantes de los trabajadores y que se pasó por varias propuestas. Una de ellas era que no se produjera esa ordenación o que se produjera únicamente la ordenación en el bloque tres, que es el que componen aquellas personas que no han prestado servicios en Canarias, y, “finalmente, se ha acordado lo que se establece en el propio decreto ley”, remarca.

Ramírez recuerda que en el bloque uno, que es en el que participan personas que llaman prestando servicios más de cinco años en las oposiciones ordinarias, alteran su orden de listas, incrementándolo en un 50% cuando superan la fase de oposición. “Pues, en este caso, de los procesos extraordinarios, se ha acordado que ese incremento en la oposición sea de un 25%”. En el bloque dos, que se ordenan en las oposiciones ordinarias, teniendo en cuenta las notas o calificaciones de la fase de oposición, de los tres últimos procedimientos, “pues, en el caso del proceso extraordinario, esa nota tendrá un valor de la mitad. Y además se le sumará la experiencia cuando se haga la ordenación, que será el próximo curso escolar. Y en el bloque tres quedarán ordenados, por el orden de puntuación que hayan obtenido en este proceso extraordinario”, resume.