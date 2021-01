Las Palmas de Gran Canaria endurece las restricciones ante el repunte de contagios

La Concejalía de Seguridad y Emergencias de Las Palmas de Gran Canaria pondrá en marcha a partir del 11 de enero nuevas medidas de contención de la COVID-19, entre las que destaca el cierre de los parques vallados a las 20:30 horas para evitar botellones y concentraciones.

Gran Canaria sumó este jueves 86 casos con un total de 11.107 casos acumulados y 1.554 activos. El repunte de los casos durante los últimos días ha obligado al Gobierno regional a incluir a la isla en el nivel 2, lo que ha supuesto, también, que el Ayuntamiento capitalino endurezca las restricciones, como limitar temporalmente la ocupación del servicio de transporte público al 50%.

Por su parte, entre las medidas adoptadas también se recoge el cierre de los locales sociales y centros cívicos, así como el de los juegos de mesa del parque Santa Catalina.

Se mantiene la limitación de la práctica deportiva en el paseo de Las Canteras, que solo se permite en la franja comprendida entre las 22:00 y 08:00 horas.

El Ayuntamiento, que mantiene activo el Plan de Emergencias y Seguridad Municipal, Pemulpa, podrá modificar las medidas en función de la evolución de la pandemia, siguiendo en todo momento las indicaciones de las autoridades sanitarias.

De igual modo, se recuerda que el Gobierno de Canarias ha aprobado la entrada en vigor a partir de lunes de la limitación de libertad de circulación de las personas de las 23:00 horas a las 06:00 horas todos los días.

En cuanto al aforo entre no convivientes en espacios públicos y privados, se limita la permanencia de grupos de personas a un máximo de cuatro personas, salvo en el caso de convivientes. Si el grupo incluye tanto personas convivientes como no convivientes no excederá de cuatro personas.

Se reduce también el número de comensales por mesa a cuatro personas. En las terrazas u otros espacios al aire libre dependientes del establecimiento queda prohibida las actividades que propicien no mantener la distancia de seguridad interpersonal o no usar mascarillas.

Finalmente, las nuevas disposiciones se suman al dispositivo especial de seguridad que mantiene activo el Ayuntamiento en todos los barrios, con especial hincapié en las zonas de mayor afluencia, para vigilar el cumplimiento de las normas sanitarias, tales como el uso obligatorio de mascarilla o el distanciamiento interpersonal.