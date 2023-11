La plantilla de las escuelas infantiles afectadas por el cierre de aulas piden personal: “Llegamos a 18 menores por educadora”

La plantilla de las escuelas infantiles que dependen de la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias reivindican más personal que garantice que el centro seguirá funcionando si alguna educadora enferma o tiene que coger un día de permiso. También piden mejores ratios, que permitan a los menores tener la misma calidad educativa que en otros centros que dependen de la Consejería de Educación. “Llegamos a 18 menores por educadora”, explican educadoras afectadas.

Nazaret Alonso, delegada de Intersindical Canaria en estas escuelas, expone el agravio comparativo que existe entre centros que dependen del Gobierno de Canarias. Explica que las listas de personal de estas escuelas se corresponden al año 2007 y que a actualmente las listas se encuentran sin personal porque estas personas han ido ocupando vacantes en todos estos años.

La falta de educadoras en esa lista dificulta que se puedan sustituir las bajas, explicó hace unas semanas Candelaria Delgado, consejera de Bienestar Social. Indicó que se trata de un problema con el que se ha encontrado al llegar a esta Consejería y que se ha recurrido a ofertas del Servicio Canario de Empleo para sustituir algunas bajas que se llevan produciendo desde inicio de curso, aunque se trata de un trámite que no es inmediato. La situación ha llegado al extremo de tener que cerrar aulas en determinados días en escuelas como Las Folías o La Fuente y a solo atender en algunos días a menores cuyas familias trabajen y tengan problemas de conciliación.

Familias de menores con necesidades especiales han sido las más afectadas por la falta de plantilla, según los testimonios que ha recogido este periódico. “A mí lo que me indigna es que mis hijos sí cuentan para reducir la ratio, pero no a la hora de cerrar un aula”, lamentaba hace unas semanas una madre a la que le habían comunicado que en los próximos días no había educadora para sus gemelos.

Sobrecarga de trabajo y condiciones desiguales

Intersindical Canaria denuncia la “sobrecarga de trabajo” por falta de personal, así como “la mala gestión” que se hace sobre ello, ya que, “pese a ser centros de primera necesidad siguen sin ser atendidas las demandas del personal y de las propias familias, siendo ya la situación insostenible”. “Esta situación afecta a las educadoras, las familias y los menores”, insiste Nazaret Alonso, que lamenta la disparidad de criterios y que estas escuelas no puedan ser dotadas de personal de Educación.

La próxima semana se producirá una reunión con la Dirección General de Menores para exponer esta situación. “Damos traslado de la grave situación que sufre el personal y nuestros menores, así como problemas de salud y patologías diversas que se están creando como consecuencia de ello entre el personal, las cuales han ido acentuándose en los últimos años”, remarca el sindicato.

Además de las elevadas ratios o que no se sustituya al personal de baja, el sindicato destaca que las escuelas infantiles carecen de auxiliares educativas y auxiliares de comedor. También insiste en que el personal “tiene una ratio mayor de menores a su cargo” y que “las escuelas carecen de protocolos de actuación o normativa actualizada así como funciones detalladas y específicas”, dando lugar todo ello a una “notable desigualdad” en las condiciones laborales de la plantilla de dichas escuelas frente al personal dependiente de Educación, que imparten esta misma etapa y que depende también del Gobierno de Canarias.

Nazaret Alonso explica que la jefa de sección de estas escuelas comentó que por el carácter excepcional que se ha vivido se ha llegado a contar con 18 niños y niñas por aula (qué es la ratio máxima con una sola educadora). No obstante, la delegada sindical insiste en que el protocolo de actuación no está aprobado por el comité de empresa. “Esta situación se ha alargado en el tiempo por casi dos meses desde el comienzo del curso y continúa así en la actualidad”, añade.

“Desde esta Sección Sindical exigimos a la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familia la publicación inminente de una convocatoria de listas de reserva, con personal que pueda cubrir de manera ágil las sustituciones de las diferentes categorías del personal de administración y servicios. Además, reclamamos que, de una vez por todas, el personal de escuelas tan necesario para su correcto funcionamiento sea escuchado y respetado por este Gobierno”, denuncia el sindicato en un escrito remitido a este periódico.