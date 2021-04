Políticos canarios muestran su repulsa ante la actitud de Rocío Monasterio (Vox) al no condenar las amenazas de muerte a Pablo Iglesias

El debate entre candidatos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid que ha tenido lugar en la mañana de este viernes en la Cadena Ser ha supuesto un punto y aparte en las próximas elecciones del 4 de mayo. "Si usted es tan valiente, levántese y lárguese". Esas han sido las palabras de la candidata de Vox, Rocío Monasterio, después de negarse a condenar y negar la veracidad de las amenazas de muerte vertidas contra el candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y la directora de la Guardia Civil, María Gámez.

Ante la actitud de Monasterio, Iglesias ha decidido abandonar el debate radiofónico, pero antes espetó a la presentadora y moderadora Àngels Barceló que "están cometiendo un error blanqueando a esta gente. Nosotros no vamos a debatir con la ultraderecha". Pese a la insistencia de Barceló, el ex vicepresidente del Gobierno terminó abandonando la mesa.

Tras esta trifulca, tanto Podemos como Más Madrid han anunciado que no acudirán a más debates en los que esté Vox.

Pocos minutos después, este desencuentro fue trending topic en las redes sociales. La mayoría de los mensajes denuncian la actitud de la candidata del partido de ultraderecha al no condenar actos de gravedad como son las amenazas de muerte. Muchos políticos canarios de varias ideologías también se han sumado a descalificar esta indiferencia.

"Cualquier amenaza hay que condenarla e investigarla", opina Ana Oramas, diputada de Coalición Canaria. Aunque la haga "un loco, un extremista" o se trate "de una broma de mal gusto", escribe en su cuenta de Twitter, "no podemos permitirlo ni justificarlo en ningún caso".

Cualquier amenaza hay que condenarla y investigarla.Sea un loco,un extremista o una broma de mal https://t.co/8Jeac7u7TB podemos permitirlo ni justificarlo en ningún caso.Yo lo he sufrido y se la angustia que genera a la familia y a tu entorno. — Ana Oramas (@anioramas) 23 de abril de 2021

Este jueves, el nombre del diputado y secretario de Organización de Podemos, Alberto Rodríguez, se hizo viral en redes al subir un vídeo recitando un viejo refrán alemán: "Si en una mesa hay un nazi y diez personas que lo respetan, en esa mesa hay once nazis". Después del debate de este viernes, Rodríguez lamenta que dicho refrán del vídeo "esté de actualidad".

Ayer subí este pequeño video en Instagram y recibí insultos de la extrema derecha por ello.



Tras lo sucedido en las últimas 24 horas me duele decir que es imposible que esté más de actualidad. 🤬🤮 pic.twitter.com/3tR7ha0TfY — Alberto Rodríguez (@Alber_Canarias) 23 de abril de 2021

La consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, ha mostrado su repulsa a la no condena de Vox. "O democracia y derechos humanos o fascismo. Así de claro". La consejera de Podemos ha denunciado que los de extrema derecha "atacan a niños y niñas", refiriéndose al cartel electoral que ha colgado Vox en Madrid con motivo de los comicios comparando, con cifras erróneas, la pensión de las personas mayores y el dinero que reciben los menores extranjeros no acompañados. Asimismo, critica que este grupo aliente "amenazas y justifique la violencia", razones por las que Santana asegura que "no pueden gobernar".

O democracia y derechos humanos, o fascismo. Así de claro.



Atacan a niños y niñas, alientan amenazas y justifican la violencia.



Ellos y sus cómplices, y quienes les tienen de socios y aliados, no pueden gobernar. — Noemí Santana Perera (@noepmp) 23 de abril de 2021

El diputado de Nueva Canarias Luis Campos ha asegurado que las amenazas que han recibido Iglesias, Marlaska y Gámez ocurre "cuando se relativiza, blanquea y se ríe la gracia al fascismo". Por ello, ha mandado su apoyo a los afectados y ha rechazado "la basura humana que está dentro de esto".

Las amenazas de muerte a Iglesias, Marlaska y Gámez son una muestra más de que pasa cuando se relativiza, blanquea y se ríe la gracia al fascismo.



Todo mi apoyo, sin condiciones a los tres



Rechazo total a la basura humana que está detrás de esto



Hoy son ellos, mañana serás tú — LUIS CAMPOS (@LUISCAMPOSJ) 22 de abril de 2021

Sin embargo, no solo han sido los políticos canarios los que han mostrado su rechazo a Vox. Numerosas personas se han manifestado a través de las redes sociales condenando la actuación de Monasterio y la actitud del partido de ultraderecha.

El único debate que deberíamos admitir con un nazi es con una ouija. — Jonathan Martínez (@jonathanmartinz) 23 de abril de 2021