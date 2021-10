Potenciar el turismo de buceo con tiburones en Canarias, un desafío para investigadores de la ULPGC

Investigadores del Instituto Universitario TIDES de Turismo y Desarrollo Económico Sostenible de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPG), en colaboración con investigadores de Estados Unidos y Australia, han realizado un trabajo de investigación en el que analizan los desafíos y el potencial de conservación del turismo de buceo con tiburones en los archipiélagos de la Macaronesia.

Este trabajo está firmado por Pedro G. Gonzáles Mantilla y Carmelo J. León, del TIDES-ULPGC, junto a Austin J. Gallagher (Estados Unidos) y Gabriel M. S. Vianna (Australia).

El trabajo se ha publicado en un artículo de investigación donde se evalúa la situación actual de las actividades relacionadas con tiburones en la Macaronesia en términos de pesca, conservación y turismo, y como estos influyen o podrían influir al desarrollo del potencial del buceo con tiburones en sus archipiélagos. Para ello se realizó un amplia revisión bibliográfica y documental, así como entrevistas a 30 empresas de buceo seleccionadas estratégicamente entre las 129 que ofrecen avistamientos de tiburones en sus operaciones en aguas macaronésicas.

En el análisis se encontró que Azores es el único archipiélago que posee una industria de buceo dedicada a tiburones, mientras que en Canarias y Cabo Verde los encuentros con escualos son casuales en las operaciones de buceo recreativo. Los operadores de buceo en Madeira no reportaron encuentros con tiburones.

Se concluyó también que la mayor amenaza a las poblaciones de tiburones en la Macaronesia, especialmente de tiburón azul (Prionace glauca) y marrajo (Isurus oxyrinchus), es la sobrepesca de barcos de larga distancia de la Unión Europea. Sin embargo, la pesca recreacional y de pequeña escala tienen un mayor impacto negativo en las poblaciones de tiburones costeros como el Angelote (Squatina squatina) en Canarias o el tiburón limón (Negaprion brevirostris) en Cabo Verde.

Cabe destacar que todas estas especies amenazadas son potenciales objetivos de la industria de buceo por lo cual su valor económico recreativo podría promover acciones de conservación como la creación de áreas marinas protegidas. Además, esta actividad que ha contribuido fuertemente en varias economías costeras del mundo podría generar importantes ingresos para la economía local de los archipiélagos de la Macaronesia.

Este trabajo forma parte de la tesis doctoral de Pedro G. Gonzáles en Turismo, Economía y Gestión en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria sobre el análisis del impacto socioeconómico y el potencial del buceo con tiburones en los archipiélagos de la Macaronesia. La tesis está dirigida por el director del Instituto TiDES, Dr. Carmelo León, y financiada por la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información del Gobierno de Canarias (ACIISI) y el Programa Amigos y Protectores de la ULPGC del Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Para esta investigación se contactó a dos expertos mundiales del estudio sobre tiburones, Dr. Austin Gallagher y Dr. Gabriel Vianna, quienes se integraron a esta investigación para evaluar el potencial de desarrollo del buceo con tiburones en esta parte del océano Atlántico, un trabajo que no se había realizado.

Altas tasas de biodiversidad marina

La región Macaronesia posee una de las tasas más altas de biodiversidad marina en el Noreste Atlántico, y es una zona transitoria para especies migratorias de cetáceos, tortugas y tiburones. Sin embargo, las poblaciones de algunas especies de tiburones han disminuido fuertemente en las últimas décadas debido a la sobreexplotación de la pesca por lo cual encontrar un uso no consuntivo sostenible alternativo podría detener este agotamiento poblacional.

Canarias, como parte de la región macaronésica, posee un alto potencial para el desarrollo del buceo con tiburones, especialmente por la abundancia de especies objetivo y su posición como destino turístico mundial. Además, el archipiélago canario requiere una diversificación de la oferta turística hacia actividades más sostenibles dentro del cual el buceo con tiburones podría integrarse, generando beneficios económicos a las comunidades locales y contribuyendo a la conservación de la biodiversidad marina.

El trabajo ha sido publicado en la revista internacional ‘Marine Policy’, que es la revista líder especializada en estudios de políticas oceánicas. Es una revista académica de alto impacto (Impact Factor 2020: 4.173) publicada por Elsevier y considerada dentro del cuartil Q1 en las siguientes temáticas: Aquatic Science; Economics and Econometrics; Environmental Science (miscellaneous); Law; and Management, Monitoring, Policy and Law.