El PP considera que el Gobierno de Canarias sigue “impasible” ante la “desesperante” realidad de la crisis migratoria

La presidenta del Partido Popular (PP) de Canarias, Australia Navarro, ha lamentado este lunes que el Gobierno de Canarias permanezca “impasible” ante la “desesperante” realidad de la crisis migratoria en las Islas y ante el significativo aumento del número de personas llegadas a nuestras costas en pateras o cayucos durante el pasado fin de semana.

La llegada de pateras y cayucos repunta en Canarias durante el fin de semana con ocho embarcaciones y 320 migrantes

“Mientras no exista una política clara y eficiente en materia de inmigración, y mientras el Gobierno de Canarias limite su acción frente al Ejecutivo de Sánchez a realizar una declaración de buenas intenciones, será muy complicado, por no decir casi imposible, solucionar una de las situaciones más difíciles por las que atraviesa el Archipiélago y el auténtico drama humanitario que representa, inconcebible en una sociedad como la nuestra”, señaló Navarro tras conocer las conclusiones del Foro Canario de Inmigración, presentadas en rueda de prensa por la consejera de Derechos Sociales del Gobierno canario, Noemí Santana.

La presidenta del PP canario ha subrayado que la situación migratoria "se ha enquistado totalmente", ya que ha apuntado que en los últimos días "ha aumentado el número de pateras, este fin de semana han arribado 320 personas en unas condiciones lamentables e indignas", mientras que ha reprochado al Gobierno de Canarias que se conforme "con la redacción de una Declaración Institucional que presentará en la Cámara regional".

En este sentido, ha criticado que no se han expuesto soluciones, ni se ha reclamado "ninguna exigencia" al Gobierno central y, "lo que es peor, ningún compromiso que pueda aportar una salida a una crisis que ha desbordado por completo". Para Australia Navarro, “es evidente que no existe ni capacidad ni intención por parte de Sánchez en solucionar esta grave crisis social y humanitaria, la misma incapacidad e intención que ha mostrado el presidente Torres a la hora de exigir con contundencia que el Gobierno de España asuma de una vez por todas su responsabilidad”.

Asimismo, ha reprochado que al Gobierno autonómico el que haya "asumido hasta extremos preocupantes la práctica de una política de cartelería promocional ante los graves problemas" de las islas, apuntando que "sigue inmerso en una espiral lamentable que empuja al vacío en todos los ámbitos, y el fenómeno de la inmigración irregular, lamentablemente, no queda fuera". En este sentido, ha considerado que celebrar un foro y sacar como conclusión principal una Declaración Institucional "es decepcionante", así como dijo el que se hable de la actualización del denominado Plan Canarias, "que nadie conoce".

Ante todo ello, Navarro critica que se desconoce una política migratoria "definida, no se producen tratados bilaterales con los principales países emisores de inmigrantes irregulares, no hay intención de avanzar en un pacto de Estado", así como agregó "no se aplica la Ley de Extranjería".

Por último, ha matizado que en las últimas semanas la situación "se ha recrudecido y ha cambiado el perfil de las personas que llegan a las islas en pateras, muchas de ellas víctimas de las mafias que trafican con seres humanos", por lo que consideró "lamentable observar la dura situación de niños y mujeres embarazadas que ponen en brazos del azar su futuro y sus vidas en medio del océano para llegar, en el mejor de los casos, a una tierra azotada actualmente por una crisis social y económica que no puede aliviar su terrible drama".

Navarro concluyó puntualizando que ante esta situación migratoria y la "dejadez" del Gobierno central, Canarias se ha convertido en el "muro de contención de la inmigración irregular en Europa, siguen llegado seres humanos en pésimas condiciones" al Archipiélago, cuya atención en los centros habilitados "no es la adecuada y las perspectivas de soluciones inexistentes".