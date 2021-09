Los psicólogos piden en el Parlamento de Canarias crear una comisión de estudio y un plan de prevención del suicidio

La decana del Colegio Oficial de Psicología de Santa Cruz de Tenerife, Carmen Linares, ha entregado este viernes a la vicepresidenta del Parlamento, Rosa Dávila, un manifiesto con motivo del Día Mundial para la Prevención del Suicidio en el que el sector solicita la creación de una comisión de estudio y un plan de prevención del suicidio.

"Tenemos que hacer que las personas que sufren lleguen a nosotros, los psicólogos y psicólogas", ha insistido ante la falta de personal en la sanidad pública y la necesidad de normalizar su presencia en Atención Primaria, "para que no siga siendo un tabú ni pueda ser la pastillita la única solución, que además cronifique el problema, en lugar de la atención por profesionales y con seguimiento de la persona".

En esa línea, el coordinador del Grupo de Trabajo de Suicidio del COP tinerfeño, Felipe Lagarejo, ha demandado la necesidad de crear un plan de prevención integral y expuesto con un "ejemplo profesional reciente" pudo prevenir el suicidio de una mujer.

No obstante, ha comentado que "no hay un plan de prevención, un protocolo de intervención ni psicólogos en el 1-1-2 ni en los centros de salud para el seguimiento de la persona suicida" y resaltado que el objetivo es que las víctimas de suicidio "no sean menos víctimas que otras".

Por su parte Rosa Dávila ha agradecido la contribución activa, con soluciones, del trabajo realizado por el Colegio sobre este "grave problema", y ha puesto de relieve que con la pandemia la salud mental se ha puesto en primer plano, también en el Parlamento de Canarias.

Ambas partes han incidido en la importancia de la ayuda de los medios de comunicación para visibilizar el suicidio y su prevención, aunque con un tratamiento adecuado, como ha de hacerse en los casos de violencia de género.

De hecho, Rosa Dávila ha recordado lo realizado en este otro ámbito, y los recursos disponibles, como el teléfono de atención a las víctimas o los dispositivos de emergencia, lo que también se viene a pedir entre las medidas para la atención al suicidio.

El manifiesto también será remitido desde el Parlamento al presidente del Gobierno de Canarias, a los grupos parlamentarios y a la Diputación del Común.

Cuarta comunidad con más suicidios

El suicidio en Canarias es la primera causa de muerte en los jóvenes de 14 a 29 años y en términos generales, se estima que la cifra de muertos triplica las ocurridas en accidentes de tráfico y es 15 veces superior a todas las muertes violentas juntas.

Según los últimos datos disponibles, en Canarias murieron en 2019 un total de 197 personas por esta causa.

La tasa en el archipiélago es de 9,15 casos por cada 100.000 habitantes, superior a la media española, de 7,81, lo que sitúa a las islas entre las cuatro comunidades autónomas con mayores tasas de suicidio.