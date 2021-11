Raúl González, presidente de ACICAP: "El mundo del animal de compañía es cada vez más importante en términos sociales en Canarias"

El presidente de la Asociación Canaria de Importadores de Productos de Animales de Compañía (ACICAP) y CEO de Impocan, Raúl González, ha explicado que la asociación que lidera ha sido creada recientemente por las principales empresas del sector en el Archipiélago "con el afán de ser un interlocutor válido ante las administraciones y otras entidades de interés social, legal y económico". Así describe los objetivos y proyectos:

-¿Por qué nace la Asociación Canaria de Importadores de Productos de Animales de Compañía (ACICAP)?

"Nacemos de la necesidad de ser reconocidos como lo que somos, un sector con unas características muy singulares. Es de destacar que abordamos tanto la salud como el bienestar de los animales de compañía, lo que se traduce en que somos corresponsables de temas tan básicos como la alimentación, el entorno y los medicamentos destinados a nuestras mascotas, que cada vez son más importantes en las vidas de las personas".

-¿Cuántas empresas del sector se encuentran representadas bajo el paraguas de la asociación?

"Pues actualmente somos siete empresas que representamos más del 70% de la actividad empresarial de nuestro sector. Teniendo en cuenta qué nacimos hace escasamente 6 meses, es una clara referencia al espíritu de colaboración para afrontar juntos la problemática de nuestro sector".

-¿Qué defienden?

"Básicamente nuestros esfuerzos están destinados a la observación y participación activa de las propuestas legislativas en materia social, económica y fiscal que afecte a nuestra actividad y, sobre todo, a promover un escenario justo para todos, en especial, para los propietarios de animales de compañía".

-¿Cuál ha sido la primera iniciativa de ACIPAC?

"Me alegra que me hagas esa pregunta, porque uno de los proyectos de ACIPAC en los que está más comprometida desde sus comienzos es en evitar la aplicación del gravamen del AIEM, nada menos que un 10% a la alimentación de perros y gatos, y las dificultades que ello conlleva a los propietarios de estas mascotas. En realidad, el AIEM tiene sentido como una medida que proteja la producción local existente frente a otras empresas radicadas fuera de Canarias que produzcan los mismos bienes y servicios, pero en nuestro sector no existe dicha producción local. Por ello hemos trasladado nuestra situación a la Consejería de Hacienda y a la Agencia Tributaria, que nos han demostrado su sensibilidad ante este hecho, con lo que estamos esperanzados en que la solución llegue en un breve espacio de tiempo”

-¿Qué otros objetivos asumen desde ACIPAC?

"ACIPAC ha nacido para quedarse. El mundo del animal de compañía es cada vez más importante en términos sociales y todavía hay mucho recorrido. Sólo hay que ver cómo ha evolucionado el trato animal en términos legales y cómo se han integrado en el mundo familiar. Queremos ser parte activa de este cambio, velando por la sostenibilidad de una tenencia responsable, aportando nuestra experiencia y conocimiento tanto a las Administraciones Públicas como al resto de los participantes en nuestro sector".