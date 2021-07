Seis municipios canarios afianzan su puesto en la lista de las 100 grandes ciudades de España con mayor incidencia

La curva de incidencia sigue cuesta arriba en España y, aunque Canarias no es de las comunidades con peores datos epidemiológicos, seis de sus grandes municipios siguen dentro del ranking de las 100 localidades del país que registran más contagios de COVID-19 en los últimos días. La mayor parte de las ciudades que anotan estos datos desfavorables se enmarcan nuevamente en Tenerife, que se encuentra desde hace un par de días en la cuerda floja y que casi roza valores propios del nivel 4 de alerta sanitaria.







Tal y como viene sucediendo desde el pasado junio, Santa Cruz de Tenerife es el gran municipio canario con mayor incidencia acumulada (IA) a 14 días de todo el Archipiélago, tal y como se muestra en el análisis semanal realizado por elDiario.es, cuyos datos extrae de la plataforma Grafcan, donde los contagios aparecen referenciados según el centro sanitario que realiza el seguimiento del positivo. Lo cierto es que la capital tinerfeña lejos de revertir su curva sigue dibujándola dirección ascendente cada día un poco más. La pasada semana, registraba una IA a 14 días de 801 casos/100.000 habitantes, un dato que a día de hoy ha aumentado y ya sobrepasa los 940 casos.

Tampoco ha salido de la lista el municipio tinerfeño de Granadilla de Abona que, aunque tiene una incidencia menor que la de Santa Cruz, ha experimentado un mayor crecimiento de los contagios. Con 812 casos/100.000 personas, se posiciona como la segunda localidad con peores datos epidemiológicos. La tercera, sin embargo, corresponde a la ciudad capitalina de la isla vecina. Las Palmas de Gran Canaria, con una IA a dos semanas de 561 casos/100.000 residentes, es la ciudad canaria que protagoniza esta semana la mayor subida de la incidencia. La pasada semana, ese indicador rondaba los 150 casos, por lo que ha registrado una tendencia al alza del 264%.

Si se observa el mapa de los casos de coronavirus en cada municipio de las Islas, destaca que la capital grancanaria es la única en toda la isla que anota datos preocupantes, aunque todavía no entran dentro del riesgo extremo, como sí lo hacen las dos ciudades tinerfeñas anteriormente nombradas, así como Puerto del Rosario. La capital de Fuerteventura tampoco ha logrado frenar el aumento de su incidencia y su incidencia a 14 días supera los 500 casos/100.000 personas. El ranking lo cierran Adeje y San Cristóbal de La Laguna, ambas localidades de Tenerife superan los 470 casos en este indicador epidemiológico.

El coronavirus en Fuente: Instituto Carlos III (datos actualizados a)

Hay otras ciudades canarias que no se incluyen en esta lista por no superar no considerarse grandes ciudades al no superar los 40.000 residentes, pero que, por su parte, también se tiñen en el mapa de un desfavorable naranja cada vez más intenso. Es el caso de Valverde, en El Hierro, con una IA a 14 días de 316 casos/100.000 habitantes; o La Oliva, en Fuerteventura, con una incidencia de casi 350 casos.

Por otro lado, también hay que destacar el contraste de la situación en Lanzarote en comparación con el resto del Archipiélago. Lanzarote permanece casi impasible ante el impacto de la quinta ola de coronavirus, por el momento. Aunque su IA a 14 días también ha sufrido un ligero aumento en los últimos días, es la más baja de toda la comunidad, con 101 casos/100.000 residentes, y su capacidad asistencial en las UCI registra un 0%, según el último informe epidemiológico de la Consejería de Sanidad.