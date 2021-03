¿Puede ser una máquina quitanieves machista?, el seminario sobre ciberfeminismo de Gran Canaria analiza la tecnología con perspectiva de género

¿Puede ser una máquina quitanieves machista? es una de las cuestiones planteadas en la Casa de Colónn en Gran Canaria, que inauguró este martes el primer seminario sobre ciberfeminismo. En la primera de las dos jornadas, esta iniciativa se centró en las decisiones sesgadas de la tecnología, en el fomento del emprendimiento tecnológico en las jóvenes, en la igualdad en los museos y en el ciberfeminismo consciente gracias a conferencias marco, charlas y mesas de debate.

Se trata de una iniciativa impulsada por la Consejería de Cultura del Cabildo grancanario bajo el nombre Cultura, mujeres y acción en red, fue inaugurada por su consejera, Guacimara Medina, la jefa de Servicio de Museos, Alicia Bolaños, y la directora de la Casa de Colón, Elena Acosta. Está enmarcada en el amplio programa denominado Marzo-Mujer y que forma parte de un proyecto más amplio de ciberfeminismo impulsado por el Servicio de Museos.

El proyecto incluye actividades durante varios meses en los seis equipamientos museísticos dependientes de la Consejería de Cultura del Cabildo grancanario, ya que el trabajo cultural que se realiza desde el ciberespacio también tiene que tener incluida la perspectiva de género. La intención es analizar la brecha digital que existe entre las mujeres y hombres ante la presencia de Internet y las redes sociales, así como el acoso y las barreras que sufren las mujeres en el ciberespacio.

Medina aseguró que la Cultura no puede quedar al margen de la perspectiva de género y de la igualdad real entre mujeres y hombres, sino todo lo contrario, “porque es una herramienta eficaz de trabajo que permite interiorizar todas estas cuestiones”. Y explicó que la cuestión de género está contemplada durante todo el año en la Consejería y en el Servicio de Museos, no solo en la extensa programación sino también en la gestión diaria. “No es una pose, sino que está interiorizado”, apuntó. Este primer seminario pretende analizar, revisar y poner en cuestión algunos aspectos relacionados con la mujer en el mundo digital, detalló la consejera.

Por su parte, Alicia Bolaños detalló que lo novedoso de esta iniciativa es que este tipo de análisis, el del ciberfeminismo, se realice desde un museo y abogó por acabar con el mito de que “la tecnología es cosa de hombres”. Explicó también que el movimiento feminista está inmerso en la cuarta ola, que viene definida por la tecnología. “Internet está permitiendo poder construir un movimiento 'online' fuerte, popular y reactivo”, añadió. “El ciberfeminismo es un feminismo enfocado al mundo digital y opera en tres ramas: la creación, la información alternativa y el activismo social”, sostuvo.

Elena Acosta explicó que los museos son los guardianes de la memoria y tienen la obligación de construir un relato, y la construcción de esos relatos y su difusión, y el objetivo educativo de los museos, es algo consustancial con sus colecciones y con su razón de ser. “Hoy en día, la redefinición del relato, insistiendo en implementar la perspectiva de género en la nueva lectura de los relatos museísticos, es una obligación y un reto en el que estamos trabajando los museos”, apuntó. “Estamos en un momento en el que lo visto es más importante que lo exhibido y lo visual es más importante que la experiencia sensible, por eso, como museo tenemos que usar las nuevas tecnologías para llegar a todo ese público, para que el mensaje llegue”, añadió.

El Cabildo de Gran Canaria recuerda que las dos jornadas de este seminario, los días 23 y 24 de marzo, desde las 10:00 horas, pueden seguirse tanto presencial, previa inscripción, como en streaming a través de los canales de YouTube y Facebook Live de la Casa de Colón. Todas las ponencias pueden verse en diferido a través de dichos canales una vez culminado el evento.

La tecnología también discrimina

La ponencia inaugural corrió a cargo de Lorena Fernández, directora de identidad digital en la Universidad de Deusto y miembro del Grupo de Expertos para actualizar y expandir innovaciones de género de la Comisión Europea. En su charla ¿Puede ser una máquina quitanieves machista? explicó el motivo de este título, que proviene de la auditoría de género que se realizó en una ciudad de Suecia y que concluyó que la sociedad se mueve por un modelo único y estándar, marcado en muchas ocasiones por el del hombre blanco, heterosexual, de mediana edad y de clase media.

La experta detalló que la tecnología, al contrario de lo que se pensaba inicialmente, no toma decisiones objetivas, sino sesgadas, porque los algoritmos que utiliza los aprende de cómo es la sociedad, por lo que también discrimina por género. En su opinión, el mundo digital es el fiel reflejo del mundo analógico. “Hemos dado por hecho que las máquinas van a tomar decisiones más objetivas que las personas y no es así”, apuntó, ya que no solo sigue habiendo discriminación, sino que la tecnología la ha amplificado aún más.

Además, Fernández incidió en la escasa presencia de las mujeres en las carreras tecnológicas y de ciencias, que se debe a que el talento femenino se pierde desde edades muy tempranas porque existen varias fugas en las “tuberías”. Pone como ejemplo, la falta de referentes de mujeres en estos sectores y también la falta de confianza de las niñas y adolescentes, ya que desde pequeñas se auto perciben menos inteligentes que los niños, apuntó.

Experiencias de iniciativas de ciberfeminismo

En el panel expositivo Acciones en red, Mary Carmen González, coach de tecnología en el Ayuntamiento de Santa María de Guía y mentora en el Programa Technovation habló sobre esta iniciativa internacional, un programa de fomento de emprendimiento tecnológico, que nació hace 12 años en Silicon Valley y que llegó a España hace cinco años y a Canarias hace cuatro.

Se trata de un programa gratuito que une la tecnología y la emprendeduría, y propone a chicas de 10 a 18 años la creación de una aplicación para el móvil para resolver un problema social con una solución tecnológica, con el objetivo de fomentar su interés en la informática.

Las jóvenes utilizan la tecnología, a través de equipos divididos en dos categorías (junior y senior), como medio para aportar soluciones a temas sociales de su entorno, como el acoso escolar, el medio ambiente, la salud o la educación, entre muchas otras. Este proceso está acompañado y guiado por una persona mentora (mujeres y hombres) de manera ‘online’ con el objetivo de presentar un proyecto en una feria y ante un jurado. Los ganadores participan en un campamento en Silicon Valley.

Además, Ángeles Pérez, gestora de actividades y comunicación de la Casa de Colón, explicó cómo los museos están revisando su discurso para adaptarlo a una realidad igualitaria basándose en herramientas digitales, y detalló las acciones que lleva a cabo este centro museístico dependiente de la Consejería de Cultura para visibilizar a las mujeres, tanto en sus actividades como en las redes sociales.

En este panel expositivo, que estuvo presentado por la tecnóloga Esther Verdú, también intervino la periodista y presidenta de Vivas Comunicadoras, Luisa del Rosario, para explicar el trabajo que realizan desde esta asociación de mujeres comunicadoras y cómo el ciberfeminismo ha impulsado la creación de asociaciones, y la directora de la Biblioteca Universitaria de la ULPGC, María del Carmen Martín, que habló del Espacio Violeta de esta biblioteca. Se trata de un espacio que cuenta con un fondo especializado en feminismos y estudios de género.

El primer día concluyó con una mesa de debate, bajo el título Ciberfeminismo consciente, que estuvo moderado por la jefa de Servicio de Museos, Alicia Bolaños, y en la que participaron todas las ponentes de la jornada. Entre muchas otras cuestiones, se trató el machismo en la tecnología y cómo desenmascarar la misoginia oculta, cómo acercarse a la juventud y si la cuarta ola del feminismo es intergeneracional.