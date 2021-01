Toque de queda a las 22:00 y cierre de tienda a las 21:30: “No tiene sentido. No somos un servicio prioritario”

Claudia (nombre ficticio) trabaja como dependienta en una tienda de un concurrido centro comercial grancanario. Está en ERTE. Tiene un horario rotatorio y hay semanas en las que le toca ponerse el mono durante el turno de tarde. Luego cierra el comercio a las 21:30 (si no hay clientes de última hora, claro), revisa la caja, limpia el recinto y tira la basura. “Con todo eso, ya han pasado unos 15 minutos. Y te ves en el aparcamiento casi a las 22:00, cuando entra en vigor el toque de queda, lo cual no tiene sentido”, cuenta a este periódico.

La queja no viene solo por el poco tiempo disponible para llegar a casa. Algunos comerciantes con los que se ha puesto en contacto esta redacción argumentan que “no hay necesidad” de hacer esto cuando se trata de un servicio no esencial. Y resaltan que sí, que la empresa les provee un justificante, pero insisten en lo mismo: “No somos prioritarios”.

Gran Canaria entró en nivel de alerta 3 este lunes. El Gobierno ha impuesto medidas más restrictivas en la isla redonda para contener el avance de la epidemia, que está afectando especialmente a la provincia oriental del Archipiélago. Y entre esa nueva amalgama de normas se ha prohibido la libre circulación de personas entre las 22:00 de la noche y las 06:00 de la mañana. El Ejecutivo regional se apoya en ese marco temporal para transmitirle a las tiendas y comercios las horas en las que pueden permanecer abiertos. Por lo que la decisión sobre cuándo bajar la persiana la tienen estos últimos, que pueden decidir entre cerrar a las 21:30 o, incluso, a las 21:59, si eso quieren.

En la mayoría de los centros comerciales la norma está siendo echar el cerrojazo media hora antes del toque de queda. Pero los trabajadores consideran que no es tiempo suficiente para recoger todo e ir a casa. “No siendo un servicio esencial, se nos escapa de las manos el poder decidir a qué hora cerramos. Estamos bajo los preceptos de los empresarios. Pero me parece absurdo estar hasta las 21:30 de la noche. Hay centros comerciales que a las 21:00 ya se están muriendo”, defiende un empleado en calidad de anónimo. “Los centros comerciales deberían cerrar antes. Te evitas dar una serie de permisos por si la policía nos para”.

Otro compañero coincide. “Me parece horrible. Si el toque de queda es a las 22:00, ¿qué estamos haciendo a las 21:30 saliendo de un centro comercial? Con el coche acelerado para llegar a tiempo. Yo porque vivo cerca, pero tengo colegas que viven en otros sitios más lejanos. ¿Que la empresa te da un justificante? No hay necesidad. No somos servicios esenciales. Además, si lo que quieren es fomentar que la gente no esté en la calle, lo normal sería no alargar el horario de los comercios. Y que se cierren antes para que la gente llegue a su casa con tranquilidad”.

Esta redacción se ha puesto en contacto con uno de los centros comerciales donde se está dando esta realidad para conocer su versión de los hechos, pero la dirección ha decidido no hacer declaraciones al respecto. Uno de los trabajadores afectados ha dicho que, a pesar de todo, entiende la postura de los empresarios y por qué estiran las horas de apertura. “Comprendo que quieran contar con una cuota horaria lo más larga posible. Y como existen permisos, aún más. Ellos también están muy mal. Aunque creo que hasta las 21:00 sería suficiente”.

El Gobierno canario garantiza ayudas al comercio

El presidente del Ejecutivo autonómico, Ángel Víctor Torres, ha resaltado este miércoles que las ayudas directas al turismo, la hostelería, el comercio y los subsectores más afectados por la pandemia serán anunciadas a final de mes. El Gobierno canario quiere complementar la protección fija del Estado para las empresas, basada en los créditos ICO o aplazamientos, con ayudas directas que la Consejería de Turismo cifra en 200 millones de euros para evitar el cierre de compañías. El Archipiélago cuenta con un tejido productivo muy débil, la gran mayoría de las empresas cuentan con menos de 10 trabajadores. “Vamos a echar una mano a la hostelería, estamos a su lado”, ha dicho Torres.