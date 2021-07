Torres sale al respaldo de la gestión de Derechos Sociales: "Recibimos una situación dramática, complicada por la COVID y la crisis migratoria"

"Ante la mayor crisis social y económica que padece Canarias en más de cien años, los pilares del Estado de Bienestar, entre ellos los Derechos Sociales, se mantienen firmes y resistentes", aseguró este martes en el Parlamento regional, el presidente Ángel Víctor Torres, que respondió a las críticas planteadas por la portavoz del grupo mixto Vidina Espino y por el diputado Pablo Rodríguez. "Es verdad que tenemos más pobreza, pero la pregunta tendría que ser ¿la gestión de la actual Consejería de Derechos Sociales está respondiendo mejor o peor a esa situación reconociendo que hay más pobreza en el mundo?", cuestionó.

GRÁFICOS | Las grietas en Dependencia y Servicios Sociales que Canarias arrastra desde hace 14 años

Saber más

Torres concluyó que no se puede estar satisfecho ya que la pobreza ha aumentado en Canarias y la lista de espera en Dependencia sigue siendo elevada, pero garantizó que el Gobierno hará todo lo que esté en su mano para mejorar los recursos humanos y económicos de esta área para perseverar los Servicios Sociales. En este sentido, apuntó a una serie de datos con los que respaldó la gestión de la Consejería de Derechos Sociales, que lidera Noemí Santana (Podemos) y subrayó que se ha aumentado un 55% el Plan concertado con los ayuntamientos, fundamentalmente para Derechos Sociales y que las subvenciones al tercer sector suponen 54 millones este año.

Por otro lado, recordó que el Ingreso Canario de Emergencia llegó a 16.000 personas, que la paga extraordinaria de la Pensiones No Contributivas se haya realizado por primera vez en este mandato y llegara a 50.000 personas. Además, destacó que durante este año se ha modificado "incluso con un plano legislativo" la Prestación Canaria de Inserción (PCI) llegando a un 40% más de personas en estos momentos y que se ha producido la mayor contratación de la historia con 100 personas más para responder de la mejor manera posible a la Dependencia.

La Consejería, recordó, también ha tenido que hacer frente a la crisis migratoria y gestiona la atención a los menores no acompañados. Por ello, subrayó que ahora se disponen de 34 recursos y 2.500 menores atendidos.

Espino se queja de los "insultos" que sufre en Twitter

Tomando las palabras del Papa Francisco, Torres lamentó ante las críticas de Vidina Espino que "se calumnia y se difama con excesiva ligereza produciendo daño a quien lo sufre" y apunta que el Papa hablaba de "algo importante que es contar la mitad de la verdad, lo que hace que las personas no conozcan la otra mitad de la verdad".

La diputada, por su parte, recriminó en el Parlamento a Torres que miembros de la Consejería de Podemos estén "insultándola" en Twitter. "Hace unos días, el director de Dependencia y Discapacidad, el señor Montero, aplaudía en Twitter una publicación malintencionada en la que se asegura que yo he dejado mi partido para quedarme con el dinero del Parlamento" en referencia a un artículo de Canarias Ahora, que recuerda que la diputada anunció que dejaba su partido, Ciudadanos, el 13 de julio y que el reglamento envía a la consideración de no adscrito a todo aquel representante parlamentario que abandone o sea expulsado del partido por el que obtuvo su acta, excepto en el caso de integrantes del Grupo Mixto. Ese resquicio permitirá ahora a Vidina Espino gestionar por sí sola 157.800 euros. Espino preguntó si "es normal" que Montero la haya "llamado sinvergüenza".

"Llevamos dos años con dos circunstancias que han afectado a todo el Gobierno, la pandemia y en Canarias además una tremenda crisis migratoria. Hay dos años por delante y estoy convencido de que entregaremos esta Canarias con los mayores recursos de servicios sociales que podemos de acuerdo a las circunstancias actuales", insistió Torres, que no entró a valorar esas acusaciones planteadas por Espino sobre otros miembros del Gobierno.

Coalición Canaria apunta a un artículo de opinión de Curbelo

El diputado del grupo nacionalista Pablo Rodríguez también se sumó a las críticas de la gestión de Derechos Sociales y apuntó a que un miembro del pacto de gobierno, Casimiro Curbelo (ASG), ha afirmado recientemente en un artículo de opinión que "no podemos consentir que no hayan funcionado los sistemas del escudo social del Estado, el IMV, que apenas ha funcionado en Canarias". "Si no quiere hacernos caso a nosotros ni a los trabajadores de la Consejería, no nos haga caso, pero hágale caso al menos a uno de sus socios de Gobierno que ha dicho esta semana que el escudo social en Canarias no ha funcionado", insistió Rodríguez Valido.

A ello, Torres contestó que se han acostumbrado a "sacar frases de contexto" y a no decirlas en su amplitud. "Repito que no estamos satisfechos y este Gobierno hará todo lo que esté en su mano, mejorando recursos humanos y económicos para que los derechos sociales estén preservados y aquí lo que espero es que el grupo nacionalista eche una mano desde la oposición pero recuerde que partíamos de una situación tremendamente complicada".

El presidente de Canarias también afeó que Coalición Canaria gobernó durante "muchísimos años" y ha recordado que había 5.000 expedientes en Dependencia que hubo que incorporar al listado oficial. "No estamos satisfechos, pero reconozca también que usted ha sido miembro del Gobierno hasta hace dos años y recibimos una situación dramática", remarcó.