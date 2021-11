El Tribunal Supremo confirma que el despido de 187 trabajadores de Limpieza en Las Palmas de Gran Canaria no fue ajustado a derecho

El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) y ha ratificado que el despido colectivo de 187 trabajadores de limpieza en 2020 no fue ajustado a derecho al no "no concurrir las causas económicas" invocadas por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

El Alto Tribunal, en su pronunciamiento, ha desestimado los recursos presentados, tanto por el Ayuntamiento -que pretendía demostrar que el despido fue ajustado a derecho- como por el comité de empresa -que buscaba que el despido fuese declarado nulo y el Consistorio se viese obligado a readmitir a los trabajadores-, contra la sentencia del TSJC, del 13 de octubre de 2020, de la que declara su firmeza.

Según el TS, el despido colectivo no es ajustado a derecho ante la carencia de concurrencia de las causas económicas alegadas por la corporación municipal, pero tampoco procede la declaración de esos despidos como nulos porque considera que el Ayuntamiento mostró "voluntad de entendimiento en el seno del proceso de despido colectivo y de alcanzar acuerdos, sin perjuicio de que finalmente no fuera posible".

El comité de empresa pretendía en su recurso la nulidad de los 187 despidos y la readmisión de los trabajadores despedidos en las mismas condiciones en las que se encontraban con anterioridad al 23 de enero de 2020 y, subsidiariamente, que se declarara no ajustado a derecho el despido colectivo, por lo que el Ayuntamiento deberá readmitir o indemnizar a los afectados.

Esta sentencia se produce en un momento en el que el Ayuntamiento pretende resolver los problemas de limpieza de una ciudad sucia externalizando el servicio. En concreto, para los barrios de Arenales, Alcaravaneras, Schamann y Escaleritas, lo que implica que los 87 operativos públicos que estaban designados en la zona pasarían a parte alta y el extrarradio de la ciudad y serían sustituidos por 58 trabajadores y cuatro mandos capataces de una entidad privada, según el informe de propuesta de contratación de recursos externos en limpieza viaria.

Sin embargo, desde los comités de empresa Viaria o de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos critican esta propuesta del Ayuntamiento, a quien acusan de mermar el servicio para privatizar y relegar a los trabajadores municipales a zonas periféricas, donde aseguran que la limpieza es más complicada. En la ciudad existen 372 trabajadores de limpieza externalizados; 266 barrenderos y 106 en recogida de residuos. Mientras que el servicio cuenta con una plantilla de 478 trabajadores municipales distribuidos entre los departamentos de Limpieza Viaria, Recogida de residuos sólidos y Cuadrillas especiales, más 145 plazas vacantes.