Cada vez menos personas con hernia discal se operan gracias al avance en las técnicas de rehabilitación y de control del dolor

Entre el 30 y el 40% de la población sana tendrá a lo largo de su vida un diagnóstico de hernia discal. No obstante, gracias a las técnicas de rehabilitación y al desarrollo de las terapias de control del dolor, la gran mayoría de ellos (en torno al 90%) no pasa por quirófano para resolver este problema de salud, que puede prevenirse con un adecuado control del peso y un buen estado físico.

“Intentamos que la mayoría de la gente con hernias de disco no se opere”, apunta el neurocirujano de Quirónsalud Tenerife y Quirónsalud Costa Adeje el doctor Luis Pérez Orribo, que protagoniza en junio los encuentros #QSTenerifeMásCercadeTi, que quieren acercar a los especialistas de estos hospitales a la población en general.

Desde su punto, el primer paso cuando se diagnostica una hernia es agotar todas las opciones conservadoras, como lo son la planificación de una buena rehabilitación o un buen control del dolor, con bloqueos, infiltraciones, etc. “De esta forma sólo el 10% de las personas con hernias de disco terminan en quirófano: aquellas que tienen una clínica neurológica o un déficit neurológico que les incapacita”, subraya el neurocirujano.

En concreto, las personas con hernia que se operan de la columna son aquellas que tienen un intenso dolor que dura más de 6-8 semanas y que no les deja caminar o que sufren crisis de dolor incapacitantes. Así como aquellos con una afectación clara de la fuerza de las piernas o de la función esfinteriana o cuando la médula está comprometida.

El doctor Pérez Orribo señala también que, aunque es la última opción después de haberlo intentado todo, cuando una persona entra en quirófano tiene que tener claro que lo hace en un entorno de máxima seguridad y que el resultado de este tipo de cirugías es muy bueno. De hecho, los pacientes se levantan al día siguiente y a las 48 horas se pueden ir de alta.

Prevenir la lesión

Explica que nuestros abuelos en el día a día tenían una importante actividad física y, por tanto, una musculatura fuerte, lo que les protegía frente a este tipo de lesiones. “Nosotros, todos, llevamos vidas sedentarias que, en momentos puntuales, bien sea por actividades deportivas o por momentos en casa en que tienes que manipular un peso, rompes ese sedentarismo y pasas al extremo y ahí es donde generalmente suelen aparecer los problemas a nivel discal”, señala.

Para evitar llegar a este punto -concluye el especialista de Quirónsalud- es fundamental “no tener sobrepeso, mantener un buen estado físico, tener una musculatura del tronco fortalecida y bien activa y evitar manipular grandes pesos”.

“Nuestros abuelos y bisabuelos en el día a día tenían una actividad física importante, caminaban mucho, manipulaban pesos y tenían una musculatura del tronco fuerte.

Craneotomía consciente

Durante esta entrevista, el doctor Pérez Orribo aborda también un tipo de cirugía “muy espectacular, pero con una indicación muy limitada”: la craneotomía consciente, esto es, la cirugía de cráneo con el paciente despierto. Indica que este tipo de intervención se realiza sobre todo en la patología tumoral cerebral cuando el tumor puede estar relacionado con las áreas motoras o sensitivas del lenguaje.

“En ese caso, el mapping que hacemos normalmente durante cirugías, de cara a buscar funcionalidad motora o sensitiva de brazos, piernas, etc. no nos sirve porque no hay forma de que estimulando eléctricamente la corteza cerebral podamos discernir si esa zona del cerebro va a tener una función en el lenguaje, por eso necesitamos que el paciente se despierte”, apunta el doctor Pérez Orribo.

Añade que la cirugía se inicia con el paciente dormido, para llevar a cabo la incisión en la piel y la apertura del cráneo y, después, una vez expuesta el área donde está la lesión que hay que extirpar, se despierta al paciente y empiezan a estimular la zona buscando delimitar claramente dónde están estas áreas funcionales y así saber hasta dónde pueden llegar para resecar el tumor con seguridad.

“Es verdad que se han hecho craneotomías conscientes en músicos profesionales, para buscar áreas motoras específicas, complementarias para tocar el violín o el piano; pero, generalmente, el 90% de las craneotomías conscientes lo que buscan es salvaguardar y proteger las áreas motoras o sensitivas del lenguaje”, concluye.

Sobre Quirónsalud

Quirónsalud es el grupo hospitalario líder en España y, junto con su matriz Fresenius-Helios, también en Europa. Además de su actividad en España, Quirónsalud está también presente en Latinoamérica, particularmente en Colombia y Perú. Conjuntamente, cuenta con más de 45.000 profesionales en más de 160 centros sanitarios, entre los que se encuentran 55 hospitales con aproximadamente 8.000 camas hospitalarias. Dispone de la tecnología más avanzada y de un gran equipo de profesionales altamente especializado y de prestigio internacional. Entre sus centros, se encuentran el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Centro Médico Teknon, Ruber Internacional, Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, Hospital Quirónsalud Barcelona, Hospital Universitario Dexeus, Policlínica Gipuzkoa, Hospital Universitari General de Catalunya, Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, etc.

El Grupo trabaja en la promoción de la docencia (nueve de sus hospitales son universitarios) y la investigación médico-científica (cuenta con el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD, acreditado por la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación).

Asimismo, su servicio asistencial está organizado en unidades y redes transversales que permiten optimizar la experiencia acumulada en los distintos centros y la traslación clínica de sus investigaciones. Actualmente, Quirónsalud está desarrollando multitud de proyectos de investigación en toda España y muchos de sus centros realizan en este ámbito una labor puntera, siendo pioneros en diferentes especialidades como oncología, cardiología, endocrinología, ginecología y neurología, entre otras.