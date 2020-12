El mal estado del mar deja dos muertos en Canarias arrastrados por las olas

El fuerte oleaje que ha azotado a las costas canarias durante estos días ha provocado que dos personas perdieran la vida este martes por las inclemencias del mar.

La primera víctima fue un hombre de 63 años y de nacionalidad austriaca que falleció en la tarde de este martes tras ser rescatado del mar por un helicóptero del GES en la playa del Valle, en el municipio de Betancuria, en Fuerteventura. Estaba acompañado de otro varón de 53 años, también de origen austriaco, que sufrió diferentes traumatismos de carácter moderado, pero se encuentra estable.

Según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2, el suceso se produjo poco después de las 14:00 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta, realizada desde un poste SOS ubicado en la mencionada playa, en la que se comunicaba que una persona había perdido de vista a otra con la que se encontraba en el mar.

Una vez en el lugar, rescatadores del helicóptero del GES localizaron al afectado y procedieron a su rescate izándolo al aparato. Ya a bordo, comprobaron que el varón rescatado se encontraba en parada cardiorrespiratoria y le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar durante su evacuación hasta la helisuperficie del Hospital General de Fuerteventura, donde se confirmó su fallecimiento.

El personal del SUC asistió en la zona a otra persona, que al parecer había caído al mar junto al varón rescatado tras ser arrastrados por una ola, pero que pudo salir del agua por sus propios medios. Efectivos de Policía Local, Guardia Civil y Grupo de Emergencias del Cabildo de Fuerteventura intervinieron en el dispositivo de rescate activado en la zona.

Segunda muerte por el oleaje, en Tenerife

El oleaje en en el Charco de La Laja, en Tenerife, se cobró la segunda víctima mortal en las costas de la jornada. Un hombre de 32 años y nacionalidad italiana falleció tras caer al mar en el Charco de la Laja, en el municipio de San Juan de la Rambla, Tenerife. Asimismo, otro hombre de 47 años y origen ucraniano sufrió policontusiones e hipotermia de carácter moderado.

El suceso se produjo poco antes de las 16.00 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta en la que se comunicaba que dos personas habían caído al agua tras ser arrastrados por una ola. Una vez en el lugar, uno de los rescatadores del helicóptero del GES rescató a uno de los afectados y lo izó al aparato, mientras que el otro mantuvo a flote al segundo afectado.

Tras comprobar que el hombre rescatado se encontraba en parada cardiorrespiratoria, le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar durante su evacuación hasta el Aeropuerto Tenerife Norte, donde el personal del SUC continuó practicando maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas sin obtener resultado, lo que confirmó su fallecimiento.

El segundo afectado fue rescatado del mar por el helicóptero Helimer de Salvamento Marítimo y trasladado hasta la helisuperficie de La Guancha. Allí, fue asistido por el personal del SUC, que lo trasladó al Centro Especializado de Atención a las Urgencias (CEAU) del Hospital del Norte. Efectivos de Policía Local y Guardia Civil intervinieron en el dispositivo de rescate activado en la zona.

Aviso amarillo en Lanzarote

Ambas muertes se sucedieron en islas donde no se había emitido un aviso amarillo por fenómenos costeros. Por su parte, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Canarias sí lo anunció en la isla de Lanzarote este martes por mar combinada que llegó a los cinco metros. El aviso comenzó a las 9:00 horas del martes y ha finalizado este miércoles sobre las cuatro de la mañana.

La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria, a través de su cuenta de Twitter, ha lanzado una serie de recomendaciones para no correr riesgos frente a los fenómenos costeros. "No situarse en extremos de muelles o espigones", no bañarse si hay bandera roja, así como evitar las "prácticas deportivas en zonas afectadas por el mar", son algunos de los consejos de "autoprotección" del cuerpo de seguridad.