El International Ocean Film Tour proyecta este viernes seis cortos en el Teatro Guimerá de Santa Cruz de Tenerife

El International Ocean Film Tour (OIFT) 2023 proyectará este viernes, 14 de julio, seis cortometrajes internacionales en el Teatro Guimerá de Santa Cruz de Tenerife.

Según informa la organización, el festival propone un viaje por los océanos de la mano de sus protagonistas, personas reales e historias en primera persona, que tienen los océanos más salvajes de planeta como telón de fondo para contar historias únicas y con una mirada innovadora.

Aquí, se proyectarán las piezas 'The power of activism', 'No limits', 'Facing monters', 'George & the whales', 'Stolen fish' y 'Sweet adventure'.

En versión original subtitulada, con traducción simultánea en lengua de signos, el IOFT busca la sensibilización, la defensa y conservación de los océanos.

De igual modo, también asume el reto de mover a la sociedad a querer, cuidar y proteger el entorno, con cortos sobre temas de gran actualidad como la igualdad real, de inclusión, la reinserción justa, la lucha contra la pobreza, la gestión del agua, ciudades sostenibles o la creación de alianzas.