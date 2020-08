Maluma sin Baby

Dicen los tabloides internacionales que "Neymar jr le ha levantado la novia a Maluma". (Porque por lo visto, a las mujeres se las levanta de hombre en hombre).

Y dice la ex novia de Maluma, "que hacen falta más hombres como Neymar, porque empoderan a las mujeres". Así, como suena.

Al final todas las mujeres buscan hombres que las empoderen. Tengan el ex que tengan.

Las redes ardieron cuando el cantante que suele tener más de 4 babys, sacó su disco que es una auténtica campaña de marketing aprovechando el tirón del mal rato emocional para sacar rentabilidad reproductiva. De YouTube y Spotify, claro.

Rápidamente, y tras la humillación aparente que supone para un Macho Alfa que todo el equipo de Neymar jr celebre su acceso a la final de la #Champions con su #hit "Hawai", en la que parece que se dirige a su ex y al futbolista, el colombiano sale negando la evidencia y aclarando que "Él no sufre por amor", que él es "Papi Juancho" y que no se enamora.

Hago esta intro para poner en antecedentes al lector, no porque me suscite el mínimo interés. Lo que sí me parece interesante analizar es la culminación de marketing exquisita de este producto que es Maluma. La perpetuación del rol del hombre en la civilización patriarcal. Y como hay que alimentarlo a toda costa.

Si tuviera delante a Maluma le diría:

No pasa nada, Maluma.

Llora, que es normal que te duela.

El patriarcado te ahoga, Maluma.

Y tú le sigues cantando para seguir perpetuándolo.

Pero sufres las consecuencias.

No pasa nada, Maluma

Hay veces que no se puede borrar cassette. Aunque estés en tu yate rodeado de muchas bebés.

No pasa nada, Maluma.

Que las mujeres no son propiedad, aunque nos intentes convencer con tus canciones que así es.

No pasa nada, Maluma.

Porque la vida real haya puesto en jaque todo lo que cantas y presumes tener.

Es normal que te sientas mal porque tu ex haya decidido rehacer su vida con un ídolo de masas con más seguidores que tú en internet.

Tranquilo, que tu valía no va a depender de quien decida dejar de quererte. Depende de ti.

Que es un proceso vital, que aquí todos hemos llorado, sufrido y hemos tenido la grandeza de seguir queriendo amar con mayor fuerza.

Pásate al bando feminista, Maluma.

Que aquí seguro que podrás descansar y dormir mejor, ser más tú y no fingir todo el rato ser quien realmente no eres.

Puedes llorar tranquilo, que si no salió bien... la experiencia no te la quitará ni Neymar ni ninguno de los miles de fans que te ven.

Mientras... nosotras seguiremos perreando, pero sin creernos ninguna palabra de lo que nos estás contando.