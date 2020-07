Silencio del anterior responsable de Sociedad de Desarrollo sobre el reparto a dedo de 140.000 euros a su actual empresa

"No hay declaraciones al respecto". El mutismo es la consigna expuesta hoy por Alfonso Cabello, concejal de CC en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y responsable del ente mercantil municipal Sociedad de Desarrollo durante el anterior mandato nacionalista, al ser interrogado por la noticia adelantada por este medio: Cabello adjudicó durante los últimos 30 meses de su mandato contratos por valor de más de 141.000 euros a favor del grupo empresarial JFT, del que pasó a ser adjunto a la dirección después de que su partido fuera desplazado del poder el verano de 2019.

Cabello reconoció su vinculación con el grupo JFT en los términos recogidos en la noticia, esto es, director del departamento de Eventos entre 2009 y 2011 y, en la actualidad, adjunto a la dirección desde su salida de la Concejalía de Promoción Económica donde estuvo al frente entre 2015 y 2019. No obstante, el edil nacionalista rehusó explicar los detalles expuestos en una auditoría de procedimiento realizada a la gestión de CC en la Sociedad de Promoción desde la ciudad desde 2017 a mayo de 2019, según la cual Cabello fraccionó contratos y huyó permanentemente de los procedimientos legales para gestionar un organismo público que en 2020 maneja un presupuesto cercano a los 6 millones de euros.

El silencio del concejal y anterior consejero delegado de la Sociedad de Desarrollo se contrapone con su rápida respuesta hace dos días desacreditando el alcance de las primeras denuncias formuladas en este sentido por el equipo de gobierno municipal, a través de la primera teniente de alcaldesa, Matilde Zambudio, en reación al contenido de ese informe de auditoría sobre el procedimiento de contratación seguido por la Sociedad de Desarrollo, y que entre sus conclusiones advertía de "graves irregularidades" en el 95% de los expedientes de contratación analizados por la empresa Gextiona. A las declaraciones de entonces asegurando que todas las contrataciones estaban sujetas a las normas de actuación y protocolos aprobados en la Sociedad de Desarrollo, y que se trataba de una visión sesgada y parcial la planteada en el dictamen -de "auditoría express", la calificó-, le ha seguido hoy la callada por respuesta una vez conocidos algunos detalles más precisos sobre la actuación de los gestores de la Sociedad.

Quien no cambió un apice el argumentario ya expuesto por Coalición Canaria fue el también concejal nacionalista Juan José Martínez, quien volvió con la tesis de que la autoría del informe corresponde a una persona "vinculada con actividades delictivas" y que los resultados se extrapolan sobre una pequeña muestra de los contratos. "Son intentos patéticos de hacer oposición a la oposición" y "ratifican la necesidad de un cambio radical" en el Ayuntamiento de Santa Cruz -en referencia a la moción de censura-, apuntó Martínez, antes de insistir en el cumplimiento de la legalidad en la Sociedad de Desarrollo.

Sobre esta misma cuestión también se manifestó hoy Zambudio, quien criticó a Cabello por tratar de "matar al mensajero", añadiendo que todo se "tendrá que discutir" en el juzgado o en la Fiscalía y no en los medios de comunicación. La todavía número dos del equipo de gobierno santacrucero instó a que denuncien a la consultora o a ella misma si entienden que se ha contratado a una empresa que no tiene licencia para hacer una auditoría de procedimiento, subrayando que "es falso" que se haya contratado a la empresa con una finalidad "que no cumple" y entiende que se la intenta "desprestigiar" porque los resultados son "demoledores".

La Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, S.A. es una sociedad mercantil propiedad del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en la que todo su capital social pertenece íntegramente a la Corporación Local. En su Consejo de Administración están representadas instituciones con protagonismo destacado en la promoción del desarrollo local en el municipio como la Caja General de Ahorros de Canarias, la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife y la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).