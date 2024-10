El Cabildo de Tenerife modifica su presupuesto para costear unos premios del polémico 'influencer' que subió al Teide con un permiso “irregular”

El gobierno del Cabildo de Tenerife (CC-PP) tiene preparada una modificación de crédito, entre otras muchas y a aprobar en el pleno de la próxima semana, por un total de 1,2 millones de euros para costear dos proyectos: Esland y Hub Intech. El primero alude a los premios del mismo nombre que impulsa desde hace tres años el conocido y polémico influencer David Cánovas Martínez, conocido como TheGrefg, quien protagonizó en noviembre de 2023 una considerable polémica y fue denunciado por catorce grupos ecologistas por ascender al Teide “sin autorización”, tal y como reconoció él mismo en un vídeo, pese a tener el apoyo del área de Medio Ambiente y ser acompañado por el director insular de este departamento, Pedro Millán.

Lo que en su momento se entendió, desde diversos colectivos y grupos políticos, como un trato de favor descarado e irregular por parte del gobierno de nacionalistas y conservadores a este personaje del mundo de los youtubers se confirma ahora, en realidad, como una apuesta por sus proyectos e influencia, sobre todo entre la gente joven. Aunque en el cambio de créditos no se especifica cuánto se derivará a los premios Esland y cuánto a Hub Intech, todo apunta a que gran parte de esos 1,2 millones se destinarán a los galardones en la edición de 2025. De hecho, y según apuntan las fuentes consultadas por este periódico, Cánovas Martínez ya ha desplazado a parte de su equipo a analizar posibles sedes para la entrega de sus premios, como el palacios de congresos Magma, en Adeje, o el Auditorio de Tenerife.

Ya en julio pasado, trascendió a diversos medios, como la sección de eSports del diario AS, que Cánovas Martínez se planteaba dejar de celebrar de estos galardones del mundo de las retransmisiones en directo por internet (streaming) porque no eran rentables, porque solo recuperaba una quinta o sexta parte de su inversión y que eso le acarreaba unas pérdidas de un millón de euros. Por lo que parece, al gobierno insular, que de momento no ha dado su versión a este periódico, no le importa esta constatación y está dispuesto a derivar el dinero suficiente para el “proyecto Esland”, tal y como estos días comienzan a medio anunciar varios medios de comunicación, aunque sin confirmarlo del todo.

Aunque los galardones tienen mucho tirón entre los amantes de este mundillo en internet, Cánovas no parece haber logrado hasta ahora apoyo suficiente de patrocinadores, que son los que apuestan por este tipo de eventos. La modificación del presupuesto, en este caso, se justifica bajo el argumento de “la oportunidad de llevar a cabo acciones del Plan Director de Innovación, vinculados al desarrollo de eventos tecnológicos (…), destinadas a la captación de empresas del sector tecnológico y su internacionalización, así como para fomentar la creación de empleo de alta cualificación”. Por eso, el cambio se incluye en el área de Investigación, Innovación y Desarrollo y, en concreto, en las partidas del Parque Científico y Tecnológico de Tenerife.

La oposición en el Cabildo, que ejerce el Grupo Socialista, considera grave que se destine dinero a ese “proyecto Esland” y se muestra preocupado de que la Administración de la Isla salve esta iniciativa a Cánovas con el dinero de todos y tras los antecedentes que tiene en Tenerife, como la ascensión al Teide de hace casi un año.

Precedentes ligados a la polémica

Hasta ahora, este influencer ha protagonizado varias polémicas, como su marcha a Andorra para no pagar impuestos en España o lo ocurrido con su intención de desahuciar a una mujer mayor precisamente del Principado andorrano, aunque en este caso se quejó de que solo se dio una versión distorsionada de los hechos.

En Canarias, resultó muy honda la polémica que propició en noviembre del año pasado con su ascenso al Teide en un día en que el teleférico no estaba operativo por motivos de seguridad y, sin embargo, el personal tuvo que atenderle para que pudiera subir junto al director insular de Medio Ambiente. El 25 de noviembre, publicó un vídeo con su subida, imágenes y comentarios que hicieron reaccionar a esos 14 colectivos ecologistas, que pidieron depurar responsabilidades por un acceso supuestamente ilegal.

Según reconoce en el propio vídeo, “he quedado con un capo, un jefazo de Tenerife, de medio ambiente, para subir juntos, que de normal no se puede, porque necesitas autorización. Es lo que tiene portarse bien con la gente de Tenerife, que te lo devuelven. Este señor es tan capo, que el teleférico estaba desactivado, estaba cerrado y lo ha activado solo para subir él y concederme el permiso. Se llama Pedro y vamos a saludarlo''.

Para los ecologistas, no solo fue muy grave la actuación de Pedro Millán, sino el mensaje que se lanzó de que, “conociendo a las personas adecuadas, se puede usar el teleférico libremente e, incluso, se puede subir al pico saltándose los permisos oportunos'' y poniendo en peligro la vida de trabajadores. Asimismo, se quejaron de que no fue con la indumentaria adecuada y que pasó por senderos o cuasi caminos no aptos para ese uso.