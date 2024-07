El PSOE censura la falta de explicaciones del Cabildo de Tenerife sobre el mal estado del Auditorio

El Grupo Socialista en el Cabildo de Tenerife ha mostrado este lunes su “indignación” ante el hecho de que el Gobierno insular no vaya a responder esta semana en comisión plenaria a la pregunta formulada sobre la situación en la que se encuentra el Auditorio de Tenerife Adán Martín, amparándose en que el órgano competente no es la comisión de Cultura, área de la que, sin embargo, depende la instalación.

El Grupo Socialista había registrado una pregunta cuestionando al Gobierno que preside Rosa Dávila sobre las medidas llevadas a cabo desde que comenzó el actual mandato para exigir al arquitecto Santiago Calatrava que redactara el proyecto para la reparación del Auditorio.

Durante el mandato de Pedro Martín al frente de la corporación se acordó la exigencia de responsabilidades e, incluso, se estableció un cronograma a Calatrava para realizar el trabajo, resaltan los socialistas.

Sin embargo, apuntan que con la llegada de Rosa Dávila a la presidencia, el nuevo grupo de gobierno amplió el plazo dado al arquitecto en doce meses y “no ha dado explicaciones” acerca de qué medidas adicionales ha llevado a cabo para mejorar la situación en el edificio, cuya reparación los técnicos cifran en más de 24 millones de euros, con un periodo de cierre del recinto de, al menos, un año.

A pesar de la trascendencia de la situación, indican que el Gobierno insular ha rechazado responder en la comisión de Cultura y asegura que la responsabilidad la tiene la de Presidencia, haciéndolo, además, de tal forma que no dé tiempo de rectificar, sino que quede sobre la mesa hasta el nuevo periodo de control al gobierno insular, dentro de un mes, evitando dar información en el momento en el que le ha sido pedida por el único grupo que hace “oposición real” al gobierno.

“No entendemos por qué el área de Cultura considera que no es competente para dar explicaciones sobre un auditorio que está bajo sus competencias”, ha explicado el presidente del Grupo Socialista, Pedro Martín, quien ha subrayado que “si no hay ningún error de gestión, no hay motivo para negar la información, sobre todo porque se pierde una oportunidad para aclarar lo ocurrido”.

El secretario general de los socialistas tinerfeños ha recordado que bajo su mandato se adoptaron medidas al encontrar un Auditorio en un estado “lamentable”, por lo que hubo que colocar sensores para evitar la caída del mosaico de la fachada, mediar entre las partes para que procedieran a la reparación y, una vez visto que era imposible, iniciar la reclamación correspondiente, tanto al arquitecto, como a la dirección facultativa y a las empresas constructoras.