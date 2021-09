César Rodríguez Jaubert expone en el Círculo de Amistad XII de Enero sus últimas creaciones

El Círculo de Amistad XII de Enero retoma su programación cultural a la vuelta de las vacaciones con una exposición de César Rodríguez Jaubert. La muestra con las últimas creaciones del pintor tinerfeño se podrá visitar en la sede del Recreo en la calle Ruiz de Padrón de Santa Cruz, hasta el próximo 17 de septiembre.

El Círculo retoma su actividad cultural con la exposición ‘Bodegones’

La misma abrirá todos los días, incluso en fin de semana, en horario de 11.30 a 13.00 y de 17.00 a 21.00 horas. Fuera del horario indicado puede visitarse contactando con el autor. En las visitas se pide al público que siga las normas anti-covid fijadas por el Círculo para cumplir con la normativa actual.

Rodríguez Jauber presenta una treintena de cuadros, en su mayoría acrílicos y otros de técnica mixta: acrílico y óleo sobre lienzo. Abundan los formatos alargados, tanto en lo vertical como en lo horizontal.

En cuanto a las temáticas tratadas, el propio autor explica que "tenemos el "festival nocturno" o el "paisaje casi cielo". Se trata de series sobre asuntos del pasado, algo exótico o vetusto si se quiere, reminiscencias de cosas antiguas, donde entra en juego la memoria".

"Trabajo el "retrofuturismo", propuestas de revisitación de periodos del pasado, planteando cosas contemporáneas, pero a partir de la estética y los avances científicos de un momento concreto del pasado", aclara.

Cuestionado el autor sobre el mensaje que pretende trasladar se muestra tajante: "Yo pongo la obra. Si quisiese emitir un mensaje lo dejaría por escrito. Otra cosa es lo que la obra despierte en el espectador, las emociones que le provoque".

Aunque estemos ante pinturas que en muchos casos muestran la naturaleza, César Rodríguez indica que no pretende trasladar una lectura ecologista: "La idea es que al transitar un camino ves rastros de que por allí han pasado las personas, por eso no hay presencia física de esas personas, sino lo que dejan detrás. Esa es su huella".

Indagando sobre el fondo de la exposición del Círculo, el autor tampoco se reconoce prisionero del "espacio", comentando al respecto que "si bien hace dos semanas te hubiese dicho que sí, a día de hoy me he dado cuenta de que toda mi obra, casi desde el primer momento, está concebida como laberintos. Presento un recorrido, algo para perderse, para deambular, divagar... Esto me ha salido de forma inconsciente".

"Trabajo a partir de bocetos y esto es algo que hago sobre todo porque compongo series. Me gusta mucho trabajar el espacio y eso exige trabajar la perspectiva. Pero no hablo de una perspectiva correcta, pues hago trampas para que parezca correcta. En realidad hay contradicciones hechas a conciencia", señala sobre sus métodos de elaboración.

César Rodríguez Jauber nació en Santa Cruz de Tenerife (1962), cursó estudios en la Universidad de La Laguna, donde se licenció en pintura; y en la Accademia di Belle Arti di Roma, donde se especializó en escenografía. Con una carrera de más 30 años ha expuesto con regularidad tanto en Canarias como en la Península y el extranjero. Igualmente se dedica a la docencia.