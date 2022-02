El Espacio La Granja abre una nueva temporada con novedades técnicas y de programación

Año y medio después de su apertura al público, en una época especialmente difícil debido a la pandemia, el Espacio La Granja, ubicado en Santa Cruz de Tenerife, afronta una nueva temporada “con más ilusión que nunca”. Pese a las dificultades ocasionadas por el coronavirus, este escenario, el más joven de los que gestiona el área de Cultura del Gobierno, ha conseguido poco a poco hacerse un hueco destacado en el panorama cultural de la ciudad, atrayendo a sus butacas a un número creciente de espectadores, explica el organismo.

Este respaldo ha llevado al equipo que coordina el espacio a reforzar las líneas de programación que más han encajado con el público, especialmente las infantiles y las de público familiar, al tiempo que comienza otras nuevas dirigidas a la juventud. Además, cuenta ahora con una nueva dotación de circo en su caja escénica que "convierte a este espacio en uno de los pocos, si no el único en Canarias, que podrá programar de manera estable espectáculos de esta disciplina artística, además de servir de apoyo al sector profesional", añade.

Una de sus nuevas líneas de programación, denominada Juventud y Cultura, incluirá propuestas escénicas específicas para este colectivo y sus inquietudes, con el valor añadido de que los jóvenes podrán experimentar vivencias con los artistas que se den cita en las actividades, en formato de cursos, talleres y encuentros. Además, se suma a esta línea el Parlamento del Futuro, un proyecto de mediación diseñado por el Laboratorio de Artes Vivas y Ciudadanía de Tenerife, que promoverá la participación de jóvenes en actividades de danza, música electrónica y pensamiento crítico que inviten al diálogo y la reflexión.

Otra de las novedades es la línea denominada #EnelFoco, que se presenta en coordinación con el Teatro Guiniguada de Las Palmas de Gran Canaria, también de titularidad del Gobierno. Con ella se pretende dar apoyo y cabida a propuestas de artistas y compañías emergentes que estén comenzando su carrera profesional, con especial mirada hacia las de nueva creación en las islas no capitalinas.

De otra parte, continuará siendo impulsor de Residencias artísticas y técnicas para compañías que están en proceso de investigación o producción de un nuevo espectáculo, a la que se le suma ahora la disciplina circense, además de continuar siendo la sede de proyecciones de Filmoteca Canaria y colaborando con la vecina Biblioteca Pública del Estado en todas aquellas actividades que pongan en valor la narración oral y la literatura.

Los preparativos de la programación que se exhibirá en el Espacio la Granja en 2022 ha venido además acompañada de un importante esfuerzo en mejorar la dotación técnica, tanto de iluminación como de sonido, consiguiendo ahora disponer de un material actualizado y sostenible que contribuirá también a la mejora en la exhibición de espectáculos y su disfrute por parte del público.

Avance de programación

La programación de teatro en febrero comienza con el estreno de la obra Madre, de La República (viernes 4), El cojinete de Patarrás, de Abubukaka (sábado 5); El sueño es vida, de Thimbo Samb (especialmente dirigida a los jóvenes/viernes 11); y La buena vecindad, de Delirium Teatro (sábado 12). En marzo, Yo amo a Shirley Valentine, de Cauprogues Producciones (martes 8/Día de la Mujer), y El mecanismo, de Aarón Gómez, Abián Díaz, Abraham Gómez y Manu Baro.

En la línea La Granja, menudo espacio, dedicada al público infantil y que se desarrolla en colaboración con la Biblioteca Infantil, se ofrecerá en febrero The show must go on, de Thelmo Parole (clown, circo/ viernes 18); y Pulgarcita de Camino Viejo Producciones (domingo 27).

En el ámbito musical figura Person, de Bibiana Monje (20 febrero) y conciertos de Paco Perera Tájara (18 marzo), Said Muti Los abrazos furtivos (1 abril); y Tarasca, de Laboratorio Escénico.

Específicos para público juvenil, además del proyecto Parlamento del Futuro que tendrá sesiones todos los meses, figura también Transmission: conferencia bailada sobre danzas urbanas, con Guille Vidal-Ribas y Javi Casado, quienes también impartirán el Taller introductorio a los fundamentos de las danzas urbanas (25 y 26 de febrero), especialmente para jóvenes entre 12 y 18 años.

A ello se unen varias propuestas de la línea #Enelfoco: Concierto de El Faro (19 febrero) y la obra de teatro La historia del sastre, de La Sastrería Teatro (19 marzo).

De otra parte, el 21 de febrero tendrá lugar una charla del escritor Mariano Gambín, organizada dentro del curso De la creación a la librería, de la Biblioteca Pública del Estado.

Por parte de Filmoteca Canaria, cada jueves de febrero y marzo continuará proyectando películas del ciclo de Cine Polska: Universo Lem, con la colaboración del Instituto Polaco de Cultura de Madrid y el Festival Internacional de Cine de Animación (Animayo), además del habitual Documental del Mes.

Cabe resaltar que parte de esta programación es fruto de las propuestas llegadas al Espacio La Granja por parte del sector cultural canario, que puede además continuar haciéndolo a lo largo de los próximos meses. Esta opción se refiere a espectáculos escénicos, de todas las disciplinas artísticas, así como de Proyectos Culturales y Extensión de Festivales, cuya selección está a cargo de la Unidad de Artes Escénicas del Instituto Canario de Desarrollo Cultural (ICDC), empresa pública a la que se ha encomendado la gestión de este escenario.