‘Mentira robada’, de Juan Ruiz Correa, invita al lector a un viaje por el mundo

‘Mentira robada’, la última novela de Juan Ruiz Correa (La Orotava, 1971), invita al lector a un viaje por el mundo, a una aventura en la que el periodismo y la aviación son los principales protagonistas. La obra fue presentada este pasado miércoles en el Espacio Jarana del Hotel Colón Rambla de Santa Cruz. El acto fue presentado por Miguel Galván, asesor en marketing comercial e historiador del Arte; y se contó igualmente con el periodista Erick Canino, además del autor.

La novela ‘Mentira robada’, de Juan Ruiz Correa, será presentada el próximo 6 de julio en el Hotel Colón Rambla

Saber más

Galván cuestionó a Ruiz Correa sobre la naturaleza de Matilde y Juan, los dos jóvenes periodistas que se aventuran en un viaje por el mundo para realizar una serie de televisión sobre aeropuertos extremos. De la primera dijo el autor que “está inspirada en esas mujeres que he ido conociendo a lo largo de los 30 años que llevo dedicado al periodismo. He construido a Matilde tras observar a las compañeras, he ido cogiendo cosas de unas y de otras. Mientras que Juan es el periodista que quizá por cobardía no me he atrevido a ser”.

Por su parte, Erick Canino preguntó a Juan Ruiz por los aeropuertos de los que se habla en ‘Mentira robada’, reconociendo el autor que “no tengo el valor suficiente para ir a esos sitios de los que hablo y jugarme la vida. Por eso he creado a Matilde y a Juan, para que ellos asuman esos riegos”.

Seguidamente el periodista y escritor contó que “armar ‘Mentira robada’ ha sido un reto. Me siento cómodo en la ficción. Me interesa la verosimilitud y en este caso ofrezco la visión del mundo del periodismo, que conozco de primera mano, y el de la aviación, un mundo al que admiro y que sigo viendo con ojos de niño. Pero en el fondo lo que más me interesa es tener una historia que contar”.

‘Mentira robada’ se presenta en tapa blanda, consta de 227 páginas y 51 capítulos. Está disponible en Amazon y en Librería Lemus, tanto en tienda como en venta ‘on line’. En los próximos días se sumarán más puntos de venta.