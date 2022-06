La novela ‘Mentira robada’, de Juan Ruiz Correa, será presentada el próximo 6 de julio en el Hotel Colón Rambla

‘Mentira robada’ es el título de la última novela del periodista Juan Ruiz Correa (La Orotava, 1971), que será presentada el próximo miércoles 6 de julio en el Espacio Jarana del Hotel Colón Rambla de Santa Cruz, a partir de las 19.00 horas. Se trata del segundo libro del autor, que en 2015 publicó ‘Los hijos de Marta’.

Ruiz Correa vuelve a elegir la época contemporánea para armar un relato de ficción que parte de la pretensión de dos jóvenes periodistas de grabar una serie de televisión sobre aeropuertos extremos. Ello les llevará a vivir una aventura por el mundo, a lo largo de una docena de países y tres continentes.

“Mi profesión de periodista me sirve como punto de partida para contar una historia en la que dejo volar mi imaginación, que me lleva a realizar el viaje que siempre quise hacer y que quizá por cobardía nunca me he atrevido a afrontar”, cuenta el escritor.

“Este libro me ha permitido también dar mi punto de vista sobre la aviación, un mundo que miro con los ojos de un niño. De ese niño que veía como algo mágico que los aviones fuesen capaces de pasar sobre nuestras cabezas. Un mundo que, a mis ojos y a día de hoy, sigue siendo fantástico”, agrega Juan Ruiz.

El libro será presentado por Miguel Galván, asesor en marketing comercial e historiador del Arte; y el periodista Erick Canino. El autor de la portada es José María Ruiz Ruiz, artista gráfico y docente en la Escuela de Arte y de Diseño Fernando Estévez.

‘Mentira robada’ se presenta en tapa blanda, constando de 227 páginas repartidas a lo largo de 51 capítulos.