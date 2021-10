El pintor Benito Salmerón expone ‘Retrospectiva’ en el Círculo de Amistad XII de Enero. La muestra se podrá visitar en la sede del Recreo en la calle Ruiz de Padrón de Santa Cruz entre el 8 y el 22 de octubre. La exposición será inaugurada este viernes, a partir de las 20.00 horas, un acto que será presentado por Joaquín Castro San Luis, periodista y miembro de la Asociación Nacional de Críticos de Arte.

El horario de visita será de lunes a viernes, entre las 10.30 y las 13.30, y entre las 17.00 y las 21.00 horas. Los sábados, entre las 10.30 y las 13.30 horas. La entrada será libre con limitaciones de aforo y estricto cumplimiento de las medidas sanitarias anti Covid-19, informa el Círculo en una nota de prensa.

“‘Retrospectiva’ reúne distintas obras de mi trayectoria. Una parte forma parte de un proyecto denominado ‘Islas’, creada para una muestra en el Convento de Santo Domingo que frustró la pandemia. Y otra obra que el confinamiento me dio pie a terminar y que tenía pendiente desde hacía tiempo”, explica el propio autor.

🎨 #Circulo_Exposicion



Exposición

Benito Salmerón



Inauguración el viernes 8 de Octubre a las 20:00 horas



Del 8 al 22 de octubre de 2021



Sala de exposiciones en Ruiz de Padrón



Para más información... https://t.co/RzLRlGf6X2 pic.twitter.com/UyQ2cp5hBr — Círculo de Amistad (@CDAXII) October 4, 2021

“El ser humano siente la necesidad desde siempre de expresarse a través de los dibujos, pinturas y otras disciplinas artesanales o artísticas”, aclara Benito Salmerón.

“Una circunstancia que propicia en gran medida que hagamos esto es la intimidad o el aislamiento, y esto es lo que hemos tenido que vivir en esta pandemia, un largo aislamiento que en mi caso hizo que pasase largas horas en el estudio, que volviese la vista atrás, a trabajos antiguos, unos acabados y otros no, que me propuse terminar, catalogar y exponer todos ellos en esta muestra que por contener tanto piezas antiguas como actuales, no encontré un título mejor que ‘Retrospectiva’”.

Salmerón muestra unas 35 pinturas y una decena de esculturas de pared. “Lo expuesto resulta muy diverso. Encontramos mucho tema isleño, relacionado con el mar, con las islas en general, muchos ‘soles’ y muchas ‘lunas’ igualmente. No se ve una sola línea de trabajo. A lo largo de mi trayectoria he sido muy inquieto, siempre he estado investigado y esas líneas de trabajo tan ecléctico que digo se ven en esta exposición del Círculo”.

“Llevaba muchos años sin exponer en el Recreo y ya tenía muchas ganas de volver. Y lo hago, como no, de la mano de don Joaquín Castro”, señala el creador.

Benito Salmerón presenta una dilatada carrera como creador desde su primera muestra individual en 1988. Ha expuesto tanto en las Islas Canarias como en la Península, donde actualmente cuenta con una galería propia sita en Albacete capital y ha expuesto también en importantes ferias de arte como: Art-Event 2004 Bélgica, Artexpo 2007 New York, Forlifiera 2009 Italia o Lineart 2011 Bélgica