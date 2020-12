La artista tinerfeña Yapci Ramos analizará con jóvenes canarios el patrimonio cultural de las islas

Yapci Ramos, videoartista y fotógrafa tinerfeña, pone en marcha y dirige hasta el 21 de diciembre Inmaterial, un proyecto multidisciplinar que busca suscitar, entre las nuevas generaciones, diálogo e interacción artística sobre el patrimonio canario y la representación de las identidades juveniles.

A través de dos laboratorios artísticos, estudiantes de grado de la Universidad Europea de Canarias, al igual que alumnos de la Escuela de Arte y Superior de Diseño Fernando Estévez, reflexionarán sobre los monumentos que encontramos en nuestras calles como elementos de arte y patrimonio. También cuestionarán los valores que ensalzan, meditarán sobre qué memoria colectiva quisieran rescatar ellos para el futuro y describirán cómo se perciben como generación. Todo ello, a través del proceso creativo que surja del análisis de las esculturas de los nueve menceyes situados en la plaza de la Patrona en Candelaria, obras del escultor José Abad.

Un laboratorio artístico que combinará las clases telemáticas con actividades presenciales y que culminará con actividades performativas realizadas por los alumnos, en los que tendrán que interpretar libremente el conjunto escultórico de Candelaria, analizándolo desde una perspectiva de género interseccional y con una mirada contemporánea, los alumnos crearán una serie fotográfica digital, una suerte de esculturas inmateriales, líquidas como la modernidad en la que vivimos.

Esta formación se realiza a través de una estrategia metodológica de diseño y programación que aplica tareas basadas en la resolución de cuestionamientos mediante un proceso de investigación y creación.

El proyecto artístico Inmaterial cuenta con el apoyo y colaboración de Canarias Cultura en Red, organismo dependiente del Gobierno de Canarias.

Trayectoria y currículum Yapci Ramos

Estudió fotografía en el Central Saint Martins College of Arts & Design de Londres y tiene un Máster en Documental Creativo en la Universitat Pompeu Fabra. Vive a caballo entre Tenerife, Barcelona y Nueva York. Aunque su práctica artística está ligada particularmente a Canarias.

La identidad, el género y el cuerpo son los ejes que vertebran su trabajo. Su producción multimedia combina la crudeza del documental con un juego significante de composición y color a través de instalaciones escultóricas. Así lo muestra su trilogía de exhibición individual en TEA Tenerife Espacio de las Artes, CAAM Centro Atlántico de Arte Moderno, y Casa África en 2018 y 2019; y de la que publica el catálogo Yapci Ramos: Show Me, Know Us, Welcome Her (CAAM, 2020).

En febrero de 2020, fue seleccionada en el programa de Artistas en Residencia en The Watermill Center, en Nueva York y en junio de 2018, fue artista residente en The Fountainhead Residency, Miami.

Ha expuesto en galerías, museos y centros nacionales e internacionales como Mario Mauroner Gallery, Viena; Espacio de Arte Contemporáneo, Montevideo; Musée d’Histoire la Médecine, París; Galerie Magda Danysz, París; Catinca Tabacaru Gallery, New York; Centro Cultural de España, Tegucigalpa; Galería Na Solyanka, Moscú o el Centro de Cultura Contemporánea, Barcelona.

También ha participado en bienales internacionales de arte contemporáneo en el Caribe, América Latina y África, como por ejemplo: VIII Rencontres Africaines de la Photographie, Bamako; II Triennal de Luanda; I Biennale Encounter of Contemporary Caribbean Art, Aruba; VII Bienal de São Tomé e Príncipe; V Bienal de Honduras, Tegucigalpa; IX Bienal de Artes Visuales del Istmo Centroamericano – BAVIC, Guatemala.

Su trabajo ha sido reseñado en medios internacionales como El País, The Forbes, Paper Magazine, Wall Street International Magazine, Cools, entre otros.

Como agente cultural de Canarias, cofundó en 2009 el Tenerife Design Festival.