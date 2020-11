El Gobierno canario mantiene las restricciones en Tenerife para frenar la expansión de la COVID-19 otros 14 días

El Gobierno canario mantiene las restricciones en Tenerife para frenar el COVID-19 otros 14 días. Así lo ha anunciado el portavoz del Gobierno, Julio Pérez, ha asegurado que esta decisión se toma a propuesta del consejero de Sanidad porque la situación en la isla "no empeora pero tampoco mejora".

Al menos hasta el próximo día 10 de diciembre, los residentes en Tenerife seguirán obligados a seguir con las restricciones aprobadas el pasado 12 de noviembre. De este modo, el aforo máximo en las terrazas sigue reducido al 50%, la ocupación máxima por mesa será de seis personas y en la barra solo podrá haber dos personas. El horario de cierre en la hostelería se mantendrá a las 23.00 horas.

Como ya había adelantado hace dos semanas el Gobierno, se prohíbe fumar en terrazas, el aforo en establecimientos turísticos baja a un tercio en zonas comunes, los grupos de turismo activo bajan a 20, los locales comerciales tendrán aforo a la mitad y en las residencias de estudiantes las visitas estarán prohibidas.

Julio Pérez ha recordado que, en los ámbitos privados, las medidas no siempre se cumplen el Gobierno cree que de incumplimientos "aparentemente pequeños" pueden surgir "efectos no tan pequeños". Por tanto, ha subrayado que no se puede atribuir a una sola causa el hecho de que en Tenerife no mejore la situación.

Según ha recordado, en las próximas semanas el Gobierno dictará las normas adicionales a las vigentes actualmente y relacionadas con las próximas fiestas de Navidad, normas que se refieren a la limitación del número de asistentes en las reuniones familiares, a la movilidad y al recorte de los horarios de las actividades de hostelería y restauración. Aún no se ha determinado tampoco si los niños se incluyen o no cuando se determine el número máximo de asistentes a esos encuentros navideños.