La Laguna presidirá el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad a partir de enero

El alcalde de La Laguna (Tenerife), Luis Yeray Gutiérrez, presidirá a partir del 1 de enero de 2023 el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad. Así lo ha aprobado la Asamblea de Alcaldes y Alcaldesas del Grupo, celebrada este sábado en Cáceres. A la ciudad le corresponderá presidir, por tanto, los actos con motivo del 30 aniversario de la creación del Grupo de Ciudades Patrimonio, que se cumple el próximo año.

Gutiérrez aseguró que asume este cometido “con el compromiso de seguir trabajando conjuntamente por la defensa de nuestros bienes patrimoniales, y con la enorme responsabilidad y el orgullo de representar a las quince ciudades españolas que simbolizan lo mejor de nuestro país, no solo en materia de conservación del patrimonio y riqueza monumental, sino en calidad de vida, cercanía, hospitalidad y apuesta por la cultura”.

Luis Yeray Gutiérrez ha agradecido al aún presidente, el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, el trabajo realizado hasta la fecha, y ha hecho suyas sus palabras, al asegurar que “el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España es un ejemplo de unidad, colaboración y coordinación de actuaciones. Con independencia del color político de nuestros ayuntamientos, nos mueve el objetivo compartido de promocionar nuestras ciudades y difundir nuestros valores culturales y patrimoniales dentro y fuera de España”.

Al término de la Asamblea se han anunciado las próximas acciones de promoción internacional que va a llevar a cabo el Grupo en Asia e Iberoámerica. En ellas se incluye la promoción de las ciudades españolas en Japón y en Corea del Sur, dos mercados estratégicos para el Grupo.

En colaboración con Paradores y Turespaña se mantendrán encuentros con los operadores turísticos y agencias de viajes más relevantes de ambos países para mostrar todo la oferta patrimonial de las ciudades del Grupo, con la vista puesta en atraer a estos visitantes, que se caracterizan por un alto poder adquisitivo y por estancias largas en nuestro país.

Asimismo una delegación del Grupo viajará a Cuba, donde se firmará un acuerdo multilateral entre las ciudades patrimoniales cubanas, mejicanas, italianas y españolas y un acuerdo bilateral entre España y Cuba. Las acciones de promoción internacional continuarán con nuevas presentaciones en el mercado nacional, con el objetivo de continuar una línea de trabajo que, en opinión de la presidencia del Grupo, “ha tenido excelentes resultados ya que 2022, ha sido el año de la consolidación de la recuperación turística, con récord de visitas turísticas a nuestras ciudades”.

En la asamblea de alcaldes y alcaldesas de este sábado también se ha abordado la presentación de la candidatura del Grupo para formar parte de la Plataforma Inteligente de Destinos Turísticos. Se trata de un proyecto con una inversión de 130 millones de euros, procedentes de los Fondos Europeos, que comprende la gestión de la completa experiencia del viajero, permitiendo la participación de todos los actores.

El Ayuntamiento de Cáceres ha acogido la Asamblea, que se ha celebrado tras la entrega, en la noche del viernes, del Premio Patrimonio 2022 a la galerista Helga Alvear, en un emotivo acto en el que confesó que coleccionar arte había sido para ella una pasión y “un vicio”.

El Premio Patrimonio 2022 supone un gran reconocimiento a la galerista que ha convertido a Cáceres en una referencia internacional del arte de vanguardia, y a la que el Grupo reconoce de esta forma su generosidad, una propuesta del alcalde de Cáceres, Luis Salaya, que fue secundada por unanimidad por las 15 ciudades. Al emotivo acto de entrega del Premio Patrimonio asistieron también el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara; así como el Premio Nacional de Arquitectura, Emilio Tunón, además de la delegación del Grupo, junto con los representantes del restaurante Atrio, el chef Toño Pérez y el sumiller, José Polo.

Acompañada por la delegación del Grupo, la galerista hizo un recorrido por el museo explicando los motivos que le habían llevado a elegir cada una de las obras. También destacó la importancia y belleza de un edificio, obra de Emilio Tuñón, que ha recibido el Premio Nacional de Arquitectura por “la calidad y excelencia de su obra construida, reconocida internacionalmente y que ha tenido un profundo impacto social”.

La Asamblea de este sábado ha sido la última del año presidida por el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, quien ha querido “agradecer el apoyo continuo de los alcaldes y alcaldesas, siempre pendientes de enriquecer con sus aportaciones este trabajo común que llevamos a cabo a favor de nuestros municipios. La presidencia del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad es un honor que se vive solo cada 15 años y me siento enormemente afortunado por haber tenido esta inolvidable experiencia que recordaré siempre. En todo momento me he sentido muy arropado y espero haber estado a la altura de lo que exige esta responsabilidad tan importante, que a partir del 1 de enero de 2023 recaerá en el actual vicepresidente y alcalde de San Cristóbal de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez”.