Reabierto el barranco de Masca con limitación de 125 visitantes al día

El Cabildo de Tenerife abrirá, este sábado 27 de marzo, el camino del barranco de Masca tras un periodo de clausura de más de dos años, toda vez que han finalizado las obras de mejora de este espacio. Las visitas estarán controladas previa solicitud y tendrán un aforo limitado diario, y de manera experimental solo se realizarán los fines de semana y festivos.

Así lo ha anunciado en rueda de prensa el presidente del Cabildo Pedro Martín junto a la consejera de Gestión del Medio Natural y Seguridad, Isabel García, y el alcalde de Buenavista del Norte, Antonio González.

“En este barranco se ha hecho un trabajo bastante intenso, pero esa actuación exclusiva no sería suficiente si no dispusiéramos de un embarcadero adecuado al final del trayecto. Saben que hemos tenido dificultades con este asunto, ya que teníamos autorización para poder ser utilizado solo mientras se realizaban las obras y entendemos que es esencial poder dotar a esta zona de un embarcadero y por ello el Cabildo de Tenerife ya tiene un proyecto adelantado para poder llevarlo a cabo, ahora estamos pendientes de cuestiones administrativas para firmar un convenio, pero lo importante es que no nos quedaremos solo con la mejora del barranco y con establecer unos nuevos modos de uso, sino llegar a acuerdos con el Ayuntamiento para poder construir ese embarcadero”, ha indicado el presidente Pedro Martín

Por otro lado, Martín adelantó que “además, estamos trabajando en proyectar la construcción de un segundo pequeño muelle en Punta de Teno, porque es interesante tener una conexión con la isla baja, no solo a través de tierra sino del mar”, y apuntó que se haría “a través de un proyecto respetuoso con ese espacio, que evitase ocupar zonas que no sean estrictamente necesarias y que pueden dar una alternativa de actividad económica y de ocio para toda esta zona”.

“El Cabildo de Tenerife ha invertido más de un millón de euros en esta compleja obra en la que han participado varias administraciones, y en ella se han establecido cinco líneas de actuación: se ha reformado el centro de visitantes, se ha adecuado el sendero y mejorado la seguridad, se han instalado tres puntos de control en el recorrido, se ha creado una web plataforma de reservas y mejorado el sistema de comunicaciones en todo el recorrido”, ha señalado la consejera de Gestión del Medio Natural, Isabel García.

“Para el pueblo de Buenavista hoy es un día de enorme alegría de este camino emblemático”, señaló el alcalde del municipio norteño, que consideró que “hay que valorar una forma diferente de gestionar este espacio, con una nueva aportación a la seguridad, que mejorará muchísimo la experiencia

Entre los trabajos realizados destacan el desbroce y limpieza de la vegetación exótica, las ya citadas obras de acceso al Centro de Visitantes, la instalación de placas fotovoltaicas, la pavimentación de empedrado rústico tradicional y construcción de escalonado con peldaño de piedra y tallado de peldaño sobre firme rocoso, además de la instalación de señales.

Hay que destacar, indicó la consejera que, además, “este proyecto generará empleo, concretamente para ocho personas, y dinamizará socioeconómicamente a las empresas de turismo activo”.

De esta manera, a partir del sábado 27 de marzo se podrá visitar el barranco de Masca haciendo el recorrido únicamente por tierra, realizando el descenso y ascenso por el mismo camino, con punto de inicio y final en el Centro de Visitantes del caserío. Así, el camino del barranco solo estará abierto los sábados, domingos y festivos en horario de verano de 8.00 a 18.00 horas y en invierno de 8.00 a 17.00 horas

Fuera de estos horarios, en los que no estará funcionado el sistema de control de accesos, el camino permanecerá cerrado por motivos de seguridad. De la misma manera las personas visitantes solo podrán hacerlo una vez hayan solicitado su reserva en la web www.caminobarrancodemasca.com, y el acceso quedará limitado a grupos de máximo 25 personas.

En este primer momento de experiencia piloto la reserva no conllevará un coste económico, sin embargo, superada esta fase inicial de pilotaje y una vez que la tarifa sea aprobada por el Cabildo Insular de Tenerife, se procederá al cobro una cantidad, diferenciada para residentes y no residentes.

Dada la escasez de aparcamientos en el caserío de Masca, desde el Área de Gestión del Medio Natural, se indica que para poder descender por el barranco solo se podrá acceder al caserío de Masca en transporte público, desde Santiago del Teide o desde Buenavista.