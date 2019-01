Pedro Martín, líder tinerfeño del PSOE: "No estamos en el pacto del Cabildo para decir que sí a todo lo de CC"

El PSC de Tenerife no se ha planteado romper el pacto con CC en el Cabildo insular, pero ha advertido al presidente Carlos Alonso que mantener un acuerdo de gobierno no significa "sometimiento ni servidumbre", afirmó esta tarde de viernes el secretario general de los socialistas de la isla, Pedro Martín.

De esta manera, se ha manifestado el también candidato del PSC a la Presidencia del Cabildo tinerfeño en declaraciones a los medios de comunicación antes de una reunión del comité insular de su partido en La Orotava.

Pedro Martín señaló que en la reunión del comité estaba previsto debatir sobre la oposición del PSC a la compra de un edificio en Cabo Llanos como centro sociosanitario, y pidió al respecto a Carlos Alonso que reflexione sobre este asunto porque hay otras alternativas, como usar "esa enorme cantidad de dinero" -23 millones de euros- para construir un inmueble para este fin.

Preguntado por si el PSC se ha planteado romper el pacto suscrito con los nacionalistas canarios en el Cabildo, Martín contestó que no se lo planteado, pero desconoce si hay interés por parte de CC para que se rompa el acuerdo.

De entrada un partido que quiere romper un pacto no apoya los presupuestos de la Corporación para 2019, como ha hecho el PSC, precisó.

Sin embargo, advirtió el máximo dirigente de los socialistas tinerfeños que está "claro" que el PSC "no está para decir que sí" a cualquier iniciativa que plantee el presidente del Cabildo.

"Estar en un pacto no significa sometimiento ni servidumbre", agregó Pedro Martín, quien reiteró su desacuerdo con la compra de un edificio al constructor Antonio Plasencia. A su juicio, Carlos Alonso debe entender que no gobierna con mayoría absoluta en el Cabildo y que, por lo tanto, debe negociar, algo que no sabe si ha tenido en cuenta.

El comité insular del PSC también tiene previsto abordar asuntos como la "incapacidad" del Gobierno de Canarias para gestionar la política de vivienda, la sanidad, las carreteras y la movilidad en la isla.

Igualmente, Martín aseguró que el presidente regional, Fernando Clavijo, trata de encubrir "con un velo de humo" su propia incapacidad para gestionar y echa la culpa al Estado en relación con las partidas asignadas a Canarias.