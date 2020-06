Unidas Podemos achaca la censura en Santa Cruz de Tenerife a "la alergia al levantamiento de alfombras"

El portavoz de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Ramón Trujillo, ha rechazado este sábado una moción de censura que necesita una tránsfuga para prosperar y que no tiene otra motivación que “la alergia al levantamiento de alfombras”.



Ramón Trujillo afirma en un comunicado que la moción de censura anunciada por CC y PP no se apoya en hechos que acrediten una mala gestión ni en propuestas concretas alternativas, sino “en el oportunismo de una concejala que traiciona a su partido y abandona su discurso de cuatro años de duras críticas al gobierno del exalcalde Bermúdez”.



Asimismo, Trujillo critica que José Manuel Bermúdez pidiera, hace menos de un año, que Santa Cruz no sea gobernada nunca con el apoyo de tránsfugas, pero que ahora quiera ser alcalde gracias a una, reitera en alusión a la concejal de Cs Evelyn Alonso.



Para el portavoz progresista es difícil encontrar otra motivación para la moción de censura que “la alergia al levantamiento de alfombras” y el miedo a que se consolide “una gestión que ha puesto en marcha la construcción de 400 viviendas públicas en un año, frente a su espectacular logro de cero viviendas en ocho años”.



"Quizá Bermúdez necesite revalidar su Récord Guinness de no ejecución de inversiones presupuestadas, que batió en 2018, gastando sólo 1 de cada 4 euros anunciados", añade.



Trujillo apunta que para la ciudad es un desprestigio una moción de censura basada en el oportunismo de la nueva concejala y afirma que la motivación para una moción de censura ofrecida por Alonso es “pueril y barriosesamista”.



Recuerda que en su momento Evelyn Alonso criticó al equipo de o de Bermúdez por querer controlar políticamente a las asociaciones de vecinos, por planes de empleo que describía como nefastos, por una política de vivienda que denunciaba como propagandística y sin logros concretos, por la falta de diálogo con el sector del taxi, por una política social muy deficiente, o por la incapacidad gestora que evidenciaba la escasa ejecución de las inversiones.



Unidas Podemos sostiene que carece de toda credibilidad "quien pasa de críticas duramente a un gobierno a convertirse en su salvación" sobre todo, añade, cuando eso se hace traicionando al propio partido y evidenciando unos niveles de oportunismo y ausencia de coherencia que desprestigian la actividad política.