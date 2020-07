Chispas en el pacto de gobierno del Cabildo de Tenerife por las diferencias en la designación del nuevo director insular de Cultura

PSOE y Ciudadanos, los dos partidos políticos que gobiernan en el Cabildo de Tenerife con el apoyo externo de Sí Podemos (la formación que les da la mayoría en los plenos por encima de lo que suma la oposición, formada por CC y PP), están a la greña porque no se ponen de acuerdo en el nombre del alto cargo que debe ocupar la plaza vacante de director insular de Cultura, antes bajo las riendas de Leopoldo Santos, una persona afín al PSOE y al presidente insular, el socialista Pedro Martín, que terminó destituida por desavenencias con la titular de esa área, la consejera insular de Ciudadanos Concepción Rivero.

Tras ese choque de trenes, que se saldó con la salida de Santos del mando de Cultura a mediados de julio pasado, un director insular que parece que solo rendía cuentas a Martín (PSOE) y eso enervó a Concepción Rivero (Ciudadanos) hasta el límite de llegar al cese, aún queda por sellar la herida abierta con el nombramiento de su sustituto, algo que tiene a los partidos socios de gobierno en el Cabildo con las espadas en alto debido a que el profesional preferido por el PSOE; esto es, por Pedro Martín, es el filólogo y poeta Alejandro Krawietz, también director del festival MiradasDoc, bibliotecario en el Ayuntamiento de Guía de Isora y persona con muy estrecha relación con Martín durante la que fuera larga etapa de este como alcalde en el municipio del sur de Tenerife, donde resultó reelegido como alcalde por mayoría absoluta en los comicios de 2019 y luego renunció al bastón de mando tras convertirse en presidente del Cabildo de Tenerife gracias a una moción de censura (de PSOE, Ciudadanos y Sí Podemos) que sacó del poder a Coalición Canaria (CC). Krawietz, no hay duda, no es del gusto de Ciudadanos, sino que este partido prefiere al funcionario docente de Secundaria, filólogo y escritor Rafael-José Díaz, un intelectual independiente y gestor cultural con apoyos considerables en este ámbito en Tenerife.

Si la bendición del consenso antes no lo remedia, todo apunta a que el presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, seguirá enquistado en Alejandro Krawiets y al final sea este colaborador estrecho de Martín en su etapa en el Ayuntamiento de Guía de Isora el que pueda convertirse en sustituto de Leopoldo Santos. Por ahora, Ciudadanos no lo ve nada claro, se opone a ese perfil y sigue haciendo una defensa extrema de Rafael-José Díaz, un profesional que cuenta con no pocos avales.

Un poco de historia sobre esta gresca política

El pasado 13 de julio, el que fuera director de Cultura en el Cabildo de Tenerife, Leopoldo Santos (funcionario en esa área en la Corporación insular), cesó tras forzar su salida del puesto la formación política Ciudadanos. Según varias fuentes consultadas, la destitución tuvo que ver con la “notoria mala relación de Santos con la consejera insular de Educación, Juventud, Museos, Cultura y Deportes, Concepción Rivero (de Ciudadanos)”, ahora la principal defensora de Díaz.

Poco después de ese acontecimiento, se empezó a barajar el nombre del escritor Rafael-José Díaz como posible sustituto de Santos. A Díaz lo había propuesto Ciudadanos. Este funcionario docente de Secundaria y escritor, nacido en Santa Cruz de Tenerife, es un perfil independiente (no pertenece a partido alguno) y de prestigio tanto en el mundo de las letras como en el de la crítica de arte y la gestión cultural. Tras empezar a circular ese nombre alternativo, también corrió el rumor de que había otro candidato más: el pintor Alejandro Tosco, actual presidente del Círculo de Bellas Artes. Con el paso de los días, este último quedó descartado y todo hacía pensar que Rafael-José Díaz ya podía ser nombrado, a finales de este mes julio, como nuevo director insular de Cultura en el Cabildo de Tenerife, siempre con el aval de Ciudadanos.

Ahora bien, ha sido a comienzos de esta misma semana cuando se empezó a conocer el nombre de Alejandro Krawietz como candidato propuesto directamente por Pedro Martín, el presidente del Cabildo de Tenerife. Como ya se ha mencionado, Krawietz ha sido durante casi 20 años bibliotecario en Guía de Isora, municipio del que fue alcalde Pedro Martín desde 1995 hasta 2019.

Además, Alejandro Krawietz es el actual director del festival MiradasDoc, que se celebra en Guía de Isora con el apoyo principal de su Ayuntamiento, y no se oculta la relación de estrecha amistad entre Alejandro Krawietz y Pedro Martín. A su vez, es pública y notoria la sintonía entre Alejandro Krawietz y Leopoldo Santos, el anterior director insular de Cultura y primera apuesta, ya fallida, de Pedro Martín.

Según argumentan los críticos en el Cabildo con el posible nombramiento de Alejandro Krawietz como director insular de Cultura, la designación de este filólogo no solucionaría el problema que hubo entre Leopoldo Santos y la consejera insular del área, Concepción Rivero, con lo que el futuro de este servicio público puede volver a ser poco prometedor.

En estos momentos, parece claro que los defensores de la candidatura de Alejandro Krawietz han iniciado una campaña contra Díaz para intentar trasladar a Pedro Martín una visión de este como polemista y agitador en redes sociales, sin que en ningún caso, apuntan sus defensores, se haga valer su notable perfil en los ámbitos regional, nacional e internacional en campos de la crítica, la literatura, la traducción y la gestión de múltiples iniciativas culturales y editoriales, algo que, según sus valedores, lo sitúa en un umbral de solvencia sólida para el cargo en que Ciudadanos lo prefiere.

En los últimos días, ante las informaciones que sitúan a Alejandro Krawietz a las puertas de ser nombrado para el puesto a petición de Pedro Martín, tanto Enrique Arriaga como Concepción Rivero han recibido múltiples correos en apoyo a la candidatura de Rafael-José Díaz, algunos de ellos de instituciones tan prestigiosas como la Fundación César Manrique o el Ateneo de La Laguna.