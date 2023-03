La oposición abandona el pleno de Santa Cruz de Tenerife al impedir el alcalde Bermúdez el derecho a réplica durante el debate sobre el Estado del Municipio

Los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Unidas Podemos, Socialista y Mixto, han abandonado este lunes la sesión plenaria durante la intervención final y única del alcalde José Manuel Bermúdez en el debate del Estado del Municipio, en el que se impidió el derecho de réplica y contrarréplica.

En un comunicado, el PSOE detalla que el alcalde obligó a agotar los turnos de intervención de la oposición y reservarse su uso de la palabra al final de la sesión, evitando la confrontación con el resto de las formaciones.

Por ello, las tras formaciones han denunciado el “deterioro democrático” que se ha producido en un pleno municipal y han acusado a Bermúdez de actuar con “imposición” frente al resto de voces políticas.

Además, los grupos de la oposición han recordado que después de siete años era la primera vez que se convocaba el debate sobre el estado del municipio, y acusan el alcalde de haber pretendido “saltarse la normativa” y “no dar la cara”, motivo por el que decidieron abandonar el salón de plenos.

En este sentido, han criticado la falta de transparencia y consideran que esta forma de proceder supone una falta el respeto para la ciudadanía, pues el alcalde se ha negado a establecer un debate abierto que permita conocer el estado actual de las gestiones que afectan al desarrollo de la ciudad.

Los grupos coincidieron en poner de manifiesto el “inmovilismo” que caracteriza el actual mandato al señalar las acciones y proyectos que han quedado sin ejecutar ante “la incapacidad” de gestión municipal.

La candidata a la alcaldía por el PSOE, Patricia Hernández, subrayó que el pasado ejercicio se cerró sin la ejecución de 118 millones de euros. “Su falta de organización deja a esta ciudad sin los recursos, sin las actuaciones y sin una planificación que dé una respuesta acorde a los ciudadanos y sus demandas. Y hoy que venimos aquí a pedir respuestas sobre esto el alcalde se parapeta detrás de sus concejales y no da la cara. Una institución como esta no se merece este desprecio, la democracia y los ciudadanos deben estar por encima siempre. Nosotros no somos la tramoya de este gobierno, no somos una decoración, aquí se viene a debatir y a proponer mejoras para esta ciudad”.

🔴 ¡Lo nunca visto! Bermúdez se niega a debatir en el pleno sobre el estado de Santa Cruz.



🗣️@patriciahdezgut "Es un ejemplo más de cómo arrastra los pies y de su cansancio en gestionar la ciudad" #HazloSantaCruz pic.twitter.com/fmHrxUQZEO — PSOE Santa Cruz de Tenerife/❤️ (@PSOESantaCruzTF) 20 de marzo de 2023

Hernández también puso sobre la mesa las obras prometidas campaña tras campaña y que han quedado sin ejecutar, como el centro deportivo de Tíncer, el de La Cuesta o el techado de 20 colegios, el paseo y parque marítimo de Añaza o el carril bici, entre otras acciones. “Bermúdez evita el debate porque carece de argumentos políticos sobre los cuales sustentar su discurso. Hasta ahora no ha sido capaz de presentar nada nuevo, se ha convertido en un maestro del reciclaje de infografías que repite desde 2011, promesas que solo se las cree él porque esta ciudad está cansada de castillos en el aire”, añadió.

El concejal de Unidas Podemos Ramón Trujillo ha reclamado “normalidad democrática”, haciendo hincapié en la importancia de que el alcalde rinda cuentas sin impedir el debate y responsabilizándose de su gestión de gobierno, “el ADN del señor Bermúdez es nunca participar con sus adversarios políticos en época preelectoral”.

La concejala del grupo Mixto, Matilde Zambudio, de Ciudadanos, ha declarado que no les sorprendió mucho “la actitud a la que ya nos tiene acostumbrados Bermúdez”, y ha remarcado que el comportamiento “ha quedado plasmado cuando ha impedido que intervinieran todos los grupos de la oposición con el único ánimo de que nadie le proteste”.