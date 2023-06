El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife no ha izado este miércoles, 28 de junio, Día Internacional del Orgullo LGTBI, la bandera arcoíris que representa a este colectivo. “Lo prohíbe la legislación y una sentencia del Tribunal Supremo”, explica a este periódico el consistorio capitalino, amparándose en una sentencia emitida en junio de 2020 por la que se prohibía la exhibición de banderas no oficiales en el exterior de los edificios públicos.

Esta sentencia en la que se ampara el consistorio surge a raíz de la decisión del mismo Ayuntamiento de enarbolar en su sede en octubre de 2016, con José Manuel Bermudez como alcalde, la bandera independentista canaria, es decir, la que tiene las siete estrellas verdes, para conmemorar el 52 aniversario de esta insignia que ha adoptado como propia Coalición Canaria. El fallo consideraba “incompatible con el marco constitucional y legal vigente” la utilización de banderas no oficiales, “aun cuando las mismas no sustituyan, sino que concurran, con la bandera de España y las demás legal o estatutariamente instituidas”.

En Zaragoza se produjo un caso similar después que el Ayuntamiento exhibiera en 2020 la bandera arcoíris en los mástiles externos. El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJ) consideró en 2022 que la colocación la insignia “no vulnera la ley de banderas” ni el principio de neutralidad ideológica porque “promueve acciones positivas hacia el movimiento LGTBI”, tomando como base la ley de igualdad y protección integral contra la discriminación por razón de orientación sexual de esta comunidad autónoma. En Canarias, la ley de Igualdad promueve el respeto a la libre orientación sexual, así como acciones en defensa del colectivo.

El concejal socialista de Santa Cruz de Tenerife Florentino Guzmán ha explicado a este periódico que la bandera arcoíris “no es en realidad una bandera en sentido estricto, pues no representa una nación, una ciudad, ni una institución, razón por la que entiendo que no queda sometida a la regulación del uso de banderas”. Añade que así lo entendió también el TSJ de Aragón, en la sentencia de 2022, posterior por tanto a la del TS, que dice que no está prohibido que la enseña arcoíris luzca en el balcón del Ayuntamiento precisamente porque considera que no es una bandera“.

A su entender, “de lo que se trata es de que hay un pacto de Coalición Canaria con el PP, con la presencia añadida de Vox en el Ayuntamiento”, lo que explicaría que se repita por segundo año consecutivo este veto a la bandera LGTBI.

Por segunda vez

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife aprobó en un pleno en noviembre de 2007 una moción institucional para el izado de la bandera LGTBI cada 28 de junio para sumarse a la celebración del Día del Orgullo y así apoyar las reivindicaciones del colectivo, reconociendo la “necesidad de invertir en políticas en favor de la diversidad sexual y la no discriminación de las personas por su orientación sexual o identidad de género”. Desde entonces, la bandera arcoíris se ha izado todos los años, a excepción de este 2023 y el pasado 2022, también con un gobierno de CC con el PP, más una concejala tránsfuga de Ciudadanos.

En anteriores ocasiones, la bandera arcoíris se ha izado en dos mástiles colocados sobre la acera y no en el lugar oficial del consistorio, es decir, en el atrio superior de la fachada donde cuelgan la bandera de España, la de Canarias o la de la isla de Tenerife.

Por contra, este miércoles se ha colocado la misma bandera en uno de los mástiles frente a la fachada de las Casas Consistoriales de la plaza de Santa Ana, la sede protocolaria oficial del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Lo mismo ha hecho el Ayuntamiento de Puerto del Rosario. En ambos casos, su colocación no ha acarreado polémica alguna ni el cuestionamiento de vulneración de la legislación vigente.