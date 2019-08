Muvisa saca a licitación el estudio de la estructura de 150 bloques en El Cardonal

La empresa municipal de viviendas y servicios Muvisa ha sacado a licitación el estudio estructural de los 150 bloques, que comprenden un total de 1.380 viviendas y 94 locales (1.474 fincas) que quedan por inspeccionar en El Cardonal, informó este lunes el Ayuntamiento de La Laguna.



El precio del contrato vendrá determinado por la oferta presentada por el adjudicatario pero no podrá exceder de la cantidad global de 552.750 euros (más 35.928,75 de IGIC), y se establece como plazo máximo de ejecución un período de cinco meses a contar desde la firma del correspondiente contrato de servicios.



El Ayuntamiento de La Laguna recibió la concesión de una subvención directa nominada del Gobierno de Canarias desde diciembre de 2018 para este estudio, pero a pesar de que el anterior consejero delegado de Muvisa, Javier Abreu, remitió sendos escritos el 12 de marzo y el 5 de junio de 2019 al anterior alcalde, José Alberto Díaz, nunca se tomó el acuerdo en Junta de Gobierno para encomendárselo a Muvisa.



Ha sido el nuevo Gobierno, ya en el mes de julio, el que ha desbloqueado esta situación, de manera que los trabajos se acometerán en breve, añade el Ayuntamiento.



Habrá una primera fase que coincide con la 1ª fase de construcción: 43 bloques (424 viviendas y 22 locales): números 1 a 9, 11 a 17, 19, 24 a 31, 33, 34, 36 a 51. La segunda será de 36 bloques (388 viviendas y 43 locales): números 52 a 65 y 72 a 93. Y la tercera fase de El Cardonal Oeste: 71 Bloques (568 viviendas y 29 locales): números 94 a 164.



El consejero delegado de Muvisa, Juan Ignacio Viciana, ha firmado la resolución para la contratación del servicio para el estudio y análisis del estado estructural en el que se determinen las patologías estructurales de 150 bloques de El Cardonal mediante procedimiento de adjudicación abierto.



"Es una buena noticia para El Cardonal que se suma a otra que acabamos de recibir por parte de la empresa Techne: Y es que los bloques 10, 18, 20 a 23, 32 y 35 no tienen aluminosis", añade el consejero delegado.



Así, la empresa comunica que "con respecto a los proyectos de rehabilitación de los mencionados bloques, las muestras que se remitieron al Laboratori de Materials de la Universitat Politécnica de Catalunya no presentan contenido en cemento aluminoso.



"Con ello podemos descartar daños estructurales derivados de la presencia del mismo, siendo adecuadas las hipótesis y soluciones adoptadas en el proyecto de rehabilitación presentado", indica Viciana.