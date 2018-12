La Plataforma Canarias Libre de CIE reitera la vulneración de los derechos humanos con internados en Hoya Fría

La Plataforma Canarias Libre de CIE ha vuelto a denunciar este viernes la vulneración de los derechos humanos básicos con la población migrante recluida en el CIE de Hoya Fría, en Santa Cruz de Tenerife (hoy el único que funciona en las islas), y de Barranco Seco (este cerrado en la actualidad y pendiente de reformas debido a sus deficientes condiciones), este en la isla de Gran Canaria. Estas quejas se reiteran a tres jornadas de la celebración, el 10 de diciembre (lunes), del Día Internacional de los Derechos Humanos.

Tal y como se recoge en una nota de esa ONG, "denunciamos que aproximadamente setenta varones llegados a la costa de Tenerife en la madrugada del domingo 28 de octubre pasado permanecieron internados en una instalación anexa a la Comisaría de Las Américas entre el día de su llegada y el día 17 de noviembre, en el que fueron trasladados al CIE de Hoya Fría".

Ese espacio, se prosigue en la nota, "no es un Centro de Internamiento de Extranjeros y no está sujeto al reglamento de marzo de 2014 que regula el funcionamiento y el régimen interior de esos centros. Estas personas han estado por tanto casi 20 días internadas en un lugar que no reúne las condiciones adecuadas de habitabilidad, sin que se pueda asegurar que se garantizaron derechos reconocidos en la normativa vigente como una defensa legal efectiva, visitas, asistencia sanitaria permanente, el ocio o el acceso por parte de las organizaciones en defensa de los derechos de las personas migrantes".

La Plataforma Canarias Libre de CIE reprueba que "se haya retenido a personas en un lugar opaco donde no se puede garantizar el respeto de sus derechos" y exige que "situaciones como la que exponemos no se vuelvan a producir".

Además, se recuerda en el mismo comunicado, los CIE "son lugares donde se recluye a personas que se encuentran en una situación administrativa irregular", una medida que provoca sufrimiento evitable e inútil; por ello, reiteramos la denuncia sobre la falta de respeto a los derechos y a la dignidad de las personas presas en los CIE por su condición de migrantes sin papeles".

Asimismo, esta plataforma asegura que, desde el mes de octubre pasado, al menos cuarenta hombres de origen marroquí han sido puestos en libertad desde el Centro de Internamiento de Hoya Fría sin que se haya puesto en marcha ninguna provisión de plazas de acogida humanitaria, quedando por tanto estas personas en la calle y en una situación de extrema vulnerabilidad", y añade: "El 70% de las personas internadas en los CIE acaban sin ser expulsadas, una situación que se viene repitiendo y demuestra el escaso interés en garantizar los derechos mínimos a los migrantes sin recursos y sin papeles".

Junto a todo esto, la ONG "ha comprobado en más de una ocasión la presencia de menores en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Hoya Fría, que han sido determinados como tales tras su ingreso en dicho centro y han debido esperar por las pruebas de determinación de la edad un número de días no tolerable, en función del grado de ocupación del centro y de las dificultades para ser atendidos en su idioma".

Canarias Libre de CIE exige a los responsables públicos que garanticen el cumplimiento de los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas y aboga por el desmantelamiento progresivo y cierre de los centros de internamiento de extranjeros, con la aplicación de medidas alternativas no lesivas.