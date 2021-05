De ser 'coronado' por la luna a lucir un "aterrador" sombrero, las espectaculares fotos del Teide que triunfan en redes

Se llama Nauzet González (@shotbynau) y sus fotos de paisajes isleños y especialmente del Teide, que comparte cada cierto tiempo a través de sus redes sociales, se han convertido en todo un fenómeno viral. "Soy fotógrafo aficionado, pero dedico todo mi tiempo libre a ello", confiesa a Canarias Ahora el autor de las imágenes que han llegado a sumar en Twitter miles de Me gusta.

El joven, que lleva ocho años detrás del objetivo, es un gran enamorado de la naturaleza canaria. "Me encanta retratar el Teide desde cualquier parte de la isla, pero también hay zonas que me gustan como Teno, Masca o Anaga", comparte.

Pese a la gran calidad y al seguimiento de sus fotos, Nauzet señala que "hoy en día no se valoran tanto las fotografías como uno espera". No obstante, matiza que "sí es verdad que mucha gente le apoya" y lo demuestra en forma de Me gusta y Retuits.

Hace ya unos meses de esta fotografía. Podría decir que es una de las mejores que he hecho hasta el día de hoy. Se trata del pico del Teide con la luna llena coronando el cráter. Se puede apreciar la gente que ese mismo día subió al punto más alto de España.

(Abro hilo) pic.twitter.com/LRiPKTC6b3 — Nauzet Gonzalez (@shotbynau) 17 de mayo de 2021

Tajinaste rojo en el parque nacional del Teide. pic.twitter.com/gt4p6noB7s — Nauzet Gonzalez (@shotbynau) 16 de mayo de 2021

Este es el increíble cielo que hay en la Palma, una fotografía que me traje de mi pequeño viaje este fin de semana pasado. La tengo publicada en Instagram también. Espero que les guste y que visiten la isla para ver las estrellas 🤩 pic.twitter.com/hHzcAZHnJh — Nauzet Gonzalez (@shotbynau) 13 de mayo de 2021

Santa Cruz de Tenerife desde las alturas luce bonita. pic.twitter.com/GvrrEOHQ1d — Nauzet Gonzalez (@shotbynau) 12 de mayo de 2021