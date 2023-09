Las galas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife ya tienen directores. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha informado de que Daniel Pages dirigirá las galas de elección de las reinas infantil y de mayores del carnaval de la capital tinerfeña de 2024, mientras que Jep Meléndez estará al frente de la que elegirá a la reina de la fiesta.

El carnaval de la capital tinerfeña del próximo año estará dedicado a la televisión y el concejal de Fiestas, Javier Caraballero, ha destacado la trayectoria de Jep Meléndez y Daniel Pages, de quienes ha destacado su “profundo” conocimiento de la fiesta carnavalera.

También ha valorado su “compromiso y la creatividad que caracterizan a todos sus trabajos”, por lo que augura que será un tándem perfecto para la puesta de largo del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife y para los espectáculos que darán a conocer a sus tres reinas.

Para Caraballero la edición 2024 tiene el reto añadido de estar prácticamente solapada con las fiestas de Navidad y Reyes, pero cree que no “será una excusa que reste ni un ápice de brillantez a ninguna de la galas”, sino que “muy al contrario”, será un “impulso”

El acto inaugural del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife se celebrará el 12 de enero, y la galas de elección de las reina infantil y de mayores las dirigirá Daniel Pages el 28 y el 31 de ese mes, mientras que Jep Meléndez estará al frente de la gala de elección de la Reina del Carnaval 7 de febrero.

Jep Meléndez es coreógrafo y director artístico, así como percusionista corporal, bailarín de claqué y “sand dance” formado en diversas escuelas de Barcelona y Nueva York.

Entre sus trabajos destacan CAMBUYON (dirección artística, coreografía e interprete) presentado en el 4º International Body Music Festival en San Francisco en 2011 y estrenados en Tenerife y Barcelona en 2012.

También se presentó en teatros y festivales, entre los cuales destacan el Edinburgh Fringe Festival (2013) y The New Victory Theater (2015) en el off- Broadway de New York; CAMUT BAND (bailarín principal) en los espectáculos Keatoniana, Tambors, La Vida es Ritmo y Kiting-Kitá, con los que ha actuado durante mas de una década. También ha sido capitán de compañía del espectáculo Pampidam de la compañía MAYUMANA.

Su vinculación con el carnaval comenzó en 2009 en Maspalomas (Gran Canaria), donde asumió la dirección artística y coreografía. Se hizo cargo de la coreografía del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife en las ediciones de 2016, 2017 y 2019.

También ha realizado labores de dirección artística y coreografía para el Carnaval de Valverde 2018, y una colaboración coreográfica en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria en el año 2016.

Daniel Pages es Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad Pontificia de Salamanca y Máster en Diseño Multimedia en la Escuela Superior Elisava de Barcelona, compaginando su trabajo como diseñador con la dirección artística de eventos y con la creación de fantasías de carnaval.

En 2008 y después de conseguir el premio “Oro Nacional a la mejor campaña de marketing directo on-line”, decide dar un giro radical y volver a Canarias natal para cumplir el sueño de hacer una reina en el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife.

En 2011 participó por primera vez en el carnaval de la capital tinerfeña, obteniendo, junto con el diseñador Eduardo Martín, el título de Reina Infantil.

En 2012, dio el salto a la gala adulta, consiguiendo una Primera Dama de Honor. En 2014 y 2016 consigue el título de Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife y en 2023 volvió a conseguir la reina infantil.