El incendio de Tenerife vive su “primera noche tranquila”: se contiene su avance y afecta ya a 14.624 hectáreas

El incendio de Tenerife ha vivido su primera noche tranquila, después de que los equipos de extinción hayan logrado realizar todos los trabajos previstos, entre ellos, apagar algunos puntos dispersos en la zona de El Rosario y Santa Úrsula. “Hemos tenido una noche de tranquilidad en el tiempo y en el clima. Hemos podido trabajar sin sobresaltos”, ha explicado el consejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias y responsable de Emergencias, Manuel Miranda.

Esta situación “permite pensar en un inicio de desescalada”, lo que supondría la vuelta a casa de numerosas personas que siguen desalojadas por la cercanía de las llamas. Miranda ha resaltado que no se han registrado daños ni en infraestructuras ni en viviendas. “El incendio no ha terminado, pero estamos empezando a ver la luz al final del túnel. Aún quedan días de trabajo con mucho esfuerzo”, ha afirmado.

El fuego ha quemado 14.624 hectáreas, con un potencial de 20.000, en un perímetro de 88 kilómetros. El director técnico de Emergencias del Cabildo de Gran Canaria, Federico Grillo, ha explicado que la cifra es algo inferior con respecto a la jornada de este lunes después de que dieran “un dato superior debido a un ajuste rápido”, pero “hilando más fino nos daba algo más de 14.000”.

El dispositivo tiene este martes dos objetivos principales: por un lado, seguir trabajando en la zona de Malabrigo, que sigue activa y hasta donde se desplazarán la mayoría de medios. Por otro, trabajar en la zona de Tacoronte, donde hay puntos calientes que provocan que el fuego se dispare. Todos los accesos al Teide continuarán cerrados, aunque habrá personal de la Guardia Civil que permitirá el acceso a propietarios de granjas apícolas y de los observatorios que están en la zona.

El frente de los altos de Güímar sigue activo, el cual tiene una dificultad de acceso y para moverse en la zona al haber unas laderas con mucha pendiente y con material rodante. Se espera que el potencial hacia la parte alta de Fasnia desaparezca.

Con respecto a la zona de Izaña, la presidenta del Cabildo tinerfeño, Rosa Dávila, ha explicado está totalmente fría, mientras en el valle de La Orotava hay cientos de puntos calientes que se reavivan rápidamente: “Hemos tomado la decisión de irlos apagando uno a uno, es un trabajo muy tedioso”.

También, ha afirmado que el incendio evoluciona favorablemente, pero que aún seguimos en una situación que “no es de normalidad”.

Dávila, ha advertido este martes de que un helicóptero de la corporación que trabaja contra las llamas ha quedado inoperativo tras recibir una pedrada cuando reponía agua en un depósito agrícola. Ha atribuido esta actuación a los bulos que se están difundiendo y que pueden provocar “que algunas personas hagan este tipo de cosas por miedo a perder sus cosechas”, pese a que se repondrá toda el agua que se haya recogido para luchar contra el incendio.

“Es muy importante que podamos trabajar con tranquilidad y sin más riesgo del que ya tienen los medios en su labor”, ha pedido Rosa Dávila, para advertir de que la única fuente oficial de información “es esta mesa”, en alusión a las instalaciones del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112 desde donde se desarrollan las reuniones de evaluación del incendio y las ruedas de prensa.

La calidad del aire a consecuencia del incendio forestal que afecta desde el pasado martes a Tenerife sigue siendo muy desfavorable en 17 municipios de la isla, y especialmente en Los Realejos, La Orotava y Arafo.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 recuerda en un comunicado que el humo de los incendios forestales está compuesto por una mezcla de gases y partículas pequeñas que se emiten por la combustión de la vegetación y otros materiales.

En concreto, la calidad del aire es muy desfavorable al norte de la isla, además de en Los Realejos y La Orotava, en El Sauzal, La Matanza de Acentejo, la Victoria de Acentejo, Santa Úrsula, Puerto de la Cruz, Buenavista del Norte, Los Silos, Garachico, Icod de los Vinos, La Guancha y San Juan de la Rambla.

