‘Mar Menor Music Legends’ celebra su primera edición en Los Alcázares

El Ayuntamiento de Los Alcázares, junto a Visual Event, han anunciado esta semana la celebración del festival ‘Mar Menor Music Legends’ que reunirá en la localidad a las mejores bandas de tributos de los principales grupos musicales del mundo en un gran evento que contará también con food trucks, merchandising y DJ’s.

‘Mar Menor Music Legends’ se celebrará el próximo 9 de agosto en el Recinto de Fiestas de Los Alcázares y contará con la participación de las reconocidas bandas BrothersInBand, en su gira europea con lo mejor de Dire Straits; y Please U2, el tributo número 1 en España al conocido grupo U2.

Durante la presentación que ha tenido lugar este jueves, el alcalde de Los Alcázares, Mario Pérez Cervera, ha animado a vecinos y visitantes a “sumergirse en una noche de nostalgia musical con 'Mar Menor Music Legends: The Best Tribute Bands', que nos permitirá disfrutar en Los Alcázares de dos de las bandas tributo más destacadas del panorama musical, que nos invitarán a viajar a través de los éxitos atemporales de dos grandes leyendas del rock”.

Así, el próximo 9 de agosto, el público asistente podrá disfrutar de las notas y acordes de Brothers in Band, el aclamado tributo a Dire Straits. En su espectáculo 'The Very Best of Dire Straits', Brothers in Band lleva a sus espectadores de vuelta en el tiempo con los icónicos sonidos de la legendaria banda británica. Desde el distintivo sonido de 'Down to the Waterline' hasta los épicos riffs de 'Money For Nothing' y los clásicos atemporales como 'Sultans of Swing' y 'Romeo & Juliet', esta banda recrea fielmente la magia de Dire Straits. “Con la voz cautivadora y la maestría en la guitarra de Angelo Fumarola, sentirás que estás reviviendo los momentos más memorables de Mark Knopfler y su banda. Acompañado por una banda de músicos de primer nivel, Brothers in Band garantiza una noche llena de emoción y nostalgia para todos los amantes del rock clásico”, ha subrayado el alcalde Mario Pérez Cervera.

Y tras este espectacular comienzo del festival, será el turno de sumergirse en la atmósfera de U2 con Please, el tributo definitivo y Nº1 En España a la legendaria banda irlandesa con más de 25 años sobre los escenarios. Desde los himnos energéticos como 'Where the Streets Have No Name' y 'Beautiful Day' hasta las baladas emotivas como 'With or Without You', Please captura la esencia y la pasión de U2 en cada nota. “Con su impresionante recreación del sonido y la energía de Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr., te llevará en un viaje emocionante a través del vasto catálogo de éxitos de U2”, ha concluido el alcalde de Los Alcázares.

Por su parte, el concejal de cultura, Antonio Luis Campoy, ha aprovechado la presentación para animar a vecinos y visitantes a unirse y acudir al evento “para vivir una noche inolvidable llena de música, recuerdos y la emoción del rock en vivo. Más de 5 horas de show donde contaremos con DJ´s, servicio de barra, food trucks, merchandising y mucho más….¡No te pierdas 'Mar Menor Music Legends: The Best Tribute Bands' en Los Alcázares el viernes 9 de agosto”.

Las entradas se pueden adquirir presencialmente en el Restaurante Bar Ramón y The Celt Irish Bar en Los Alcázares, o enwww.compralaentrada.es.